https://sputnik-georgia.ru/20220512/glava-minfina-gruzii-poluchil-vysokiy-post-v-evropeyskom-banke-266610669.html

Глава Минфина Грузии получил высокий пост в Европейском банке

Глава Минфина Грузии получил высокий пост в Европейском банке

Хуцишвили будет занимать высокий пост в ЕБРР в течение года 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T22:29+0400

2022-05-12T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на год займет пост одного из двух вице-председателей Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба Минфина Грузии.По данным ведомства, решение об этом было принято на 31-м ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития. Хуцишвили будет занимать свой пост в течение года. Вторым вице-председателем стал представитель Иордании.В своей речи на ежегодном собрании Хуцишвили сделал акцент на развитии энергетического потенциала Грузии.ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.

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грузия, новости, экономика, ебрр, европейский банк реконструкции и развития