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Глава Минфина Грузии получил высокий пост в Европейском банке
Глава Минфина Грузии получил высокий пост в Европейском банке
Хуцишвили будет занимать высокий пост в ЕБРР в течение года 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T22:29+0400
2022-05-12T22:29+0400
2022-05-12T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на год займет пост одного из двух вице-председателей Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба Минфина Грузии.По данным ведомства, решение об этом было принято на 31-м ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития. Хуцишвили будет занимать свой пост в течение года. Вторым вице-председателем стал представитель Иордании.В своей речи на ежегодном собрании Хуцишвили сделал акцент на развитии энергетического потенциала Грузии.ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.
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грузия, новости, экономика, ебрр, европейский банк реконструкции и развития
Глава Минфина Грузии получил высокий пост в Европейском банке
22:29 12.05.2022 (обновлено: 23:06 12.05.2022)
Хуцишвили будет занимать высокий пост в ЕБРР в течение года
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на год займет пост одного из двух вице-председателей Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба Минфина Грузии.
По данным ведомства, решение об этом было принято на 31-м ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития. Хуцишвили будет занимать свой пост в течение года. Вторым вице-председателем стал представитель Иордании.
В своей речи на ежегодном собрании Хуцишвили сделал акцент на развитии энергетического потенциала Грузии.
"Мы готовы развить законодательство для поощрения инвестиций в возобновляемую энергию. Также для нас важен потенциальный проект прокладки кабеля через Черное моря", - сказал Хуцишвили.
ЕБРР – крупнейший инвестор для Грузии. Он играет важную роль для восстановления экономики страны. На сегодняшний день в Грузию вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.
В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.