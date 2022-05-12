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Грузия на "Евровидении - 2022": группа Circus Mircus выступит 12 мая

Грузия на "Евровидении - 2022": группа Circus Mircus выступит 12 мая

Бэнд Circus Mircus представит страну с инди-песней Lock Me In 12.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские представители, группа Circus Mircus выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение - 2022" в Италии 12 мая.10 мая в Турине состоялся первый полуфинал "Евровидения - 2022". Из 17 стран-участниц в финал прошли 10 представителей международного песенного конкурса. Это Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Армения и Норвегия.Бэнд Circus Mircus представит страну с песней Lock Me In - музыканты выступят под номером пять. Во втором полуфинале также выступают Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия. Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.

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