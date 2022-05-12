https://sputnik-georgia.ru/20220512/izvestno-skolko-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-zhile-v-gruzii-v-blizhayshie-tri-goda-266594284.html
Известно, сколько вынужденных переселенцев получат жилье в Грузии в ближайшие три года
Известно, сколько вынужденных переселенцев получат жилье в Грузии в ближайшие три года
Для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в этом году строительные работы начнутся в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T09:52+0400
2022-05-12T09:52+0400
2022-05-12T09:52+0400
жилье для вынужденных переселенцев
вынужденные переселенцы
зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Около 13 тысяч вынужденно перемещенных семей получат жилье в Грузии в течение последующих трех лет, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в рамках "часа министра".В Грузии по инициативе премьер-министра проходит масштабный проект расселения вынужденно перемещенных семей.Глава Минздрава сообщил, что в 2022 году в рамках разных программ расселения жилье уже получили 1 302 вынужденно перемещенные семьи, а до конца года дополнительно около тысячи квартир будут распределены и более тысячи семей в рамках программы "Дом в деревне" будут расселены, отметил Азарашвили."С 2012 года по сей день, в рамках разных программ, новое жилье уже получили более 27 тысяч вынужденно перемещенных семей. Несмотря на осуществленные работы, вызов пока большой. Именно поэтому еще активнее продолжаем работу с целью создания условий для безопасной и достойной жизни вынужденных переселенцев", - заявил Азарашвили.Для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в этом году строительные работы начнутся в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, зураб азарашвили, грузия, новости, общество, тбилиси, зугдиди, кутаиси, минздрав
Известно, сколько вынужденных переселенцев получат жилье в Грузии в ближайшие три года
Для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в этом году строительные работы начнутся в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Около 13 тысяч вынужденно перемещенных семей получат жилье в Грузии в течение последующих трех лет, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в рамках "часа министра".
В Грузии по инициативе премьер-министра проходит масштабный проект расселения вынужденно перемещенных семей.
"В целом, в течение последующих лет около 7 тысяч семей получат квартиры в жилых корпусах, а около 6 тысяч семей будут расселены в рамках программы "Дом в селе". Бюджет обеих программ, в целом, составит около 900 миллионов лари (297 миллионов долларов)", - заявил Азарашвили.
Глава Минздрава сообщил, что в 2022 году в рамках разных программ расселения жилье уже получили 1 302 вынужденно перемещенные семьи, а до конца года дополнительно около тысячи квартир будут распределены и более тысячи семей в рамках программы "Дом в деревне" будут расселены, отметил Азарашвили.
"С 2012 года по сей день, в рамках разных программ, новое жилье уже получили более 27 тысяч вынужденно перемещенных семей. Несмотря на осуществленные работы, вызов пока большой. Именно поэтому еще активнее продолжаем работу с целью создания условий для безопасной и достойной жизни вынужденных переселенцев", - заявил Азарашвили.
Для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в этом году строительные работы начнутся в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.