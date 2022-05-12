https://sputnik-georgia.ru/20220512/kak-ekonomika-rossii-budet-razvivatsya-pod-sanktsiyami-zayavlenie-putina---video-266608757.html

Как экономика России будет развиваться под санкциями? Заявление Путина - видео

Как экономика России будет развиваться под санкциями? Заявление Путина - видео

Президент России Владимир Путин провел в четверг совещание по экономическим вопросам с членами правительства РФ. Что он заявил - смотрите в видео 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T20:17+0400

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видео

мультимедиа

россия

владимир путин

антироссийские санкции

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Будут ли приняты новые меры для противодействия западным санкциям? Какие суммы будут выделены на поддержку населения? И как правительство России планирует развивать жизненно важные отрасли? Смотрите в видео кадры выступления Владимира Путина и то, как проходило совещание с правительством России.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, владимир путин, антироссийские санкции, видео