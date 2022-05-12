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Как экономика России будет развиваться под санкциями? Заявление Путина - видео
Как экономика России будет развиваться под санкциями? Заявление Путина - видео
Президент России Владимир Путин провел в четверг совещание по экономическим вопросам с членами правительства РФ. Что он заявил - смотрите в видео 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T20:17+0400
2022-05-12T20:17+0400
2022-05-12T20:18+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
антироссийские санкции
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Будут ли приняты новые меры для противодействия западным санкциям? Какие суммы будут выделены на поддержку населения? И как правительство России планирует развивать жизненно важные отрасли? Смотрите в видео кадры выступления Владимира Путина и то, как проходило совещание с правительством России.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, антироссийские санкции, видео
Как экономика России будет развиваться под санкциями? Заявление Путина - видео
20:17 12.05.2022 (обновлено: 20:18 12.05.2022)
Президент России Владимир Путин провел в четверг совещание по экономическим вопросам с членами правительства РФ. Что он заявил - смотрите в видео
Будут ли приняты новые меры для противодействия западным санкциям? Какие суммы будут выделены на поддержку населения? И как правительство России планирует развивать жизненно важные отрасли? Смотрите в видео кадры выступления Владимира Путина и то, как проходило совещание с правительством России.