https://sputnik-georgia.ru/20220512/kak-progolosovat-za-gruziyu-na-evrovidenii--2022-266600011.html

Как проголосовать за Грузию на "Евровидении – 2022"

Как проголосовать за Грузию на "Евровидении – 2022"

Грузинские конкурсанты выступят на сцене Евровидения в Турине сегодня вечером 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Стало известно, как можно проголосовать за Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022", который проходит в эти дни в итальянском Турине.Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS за Грузию с номером участника, за которого голосуете.На официальной странице Eurovision Georgia в соцсети появилась инструкция, как проголосовать за Грузию из других стран. На фото указаны номера, по которым необходимо позвонить, чтобы проголосовать за группу Circus Mircus. Представители Грузии группа Circus Mircus выступит на конкурсе во втором полуфинале 12 мая под номером 5. Финал назначен на 14 мая.В финале голосовать могут все по тем же правилам: из Грузии и с грузинских номеров нельзя отправлять голоса за Грузию, с других европейских номеров это будет возможно.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.

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евровидение 2022, грузия, новости, культура, италия, circus mircus