https://sputnik-georgia.ru/20220512/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-maya-2022-266570107.html
Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2022
Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2022
По православному церковному календарю 12 мая 2022 отмечают день памяти cвятых Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота, Мемнона, Филимона и других
2022-05-12T01:01+0400
2022-05-12T01:01+0400
2022-05-12T01:01+0400
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По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь поминает апостола Андрея Первозванного. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 12 мая поминают девять мучеников Кизических – Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота и Филимона, пострадавших за веру и проповедь христианства в городе Кизике (Малая Азия) в конце III века.Феогнид, Руф, Антипатр, Артем, Феостих, Магн, Фавмасий, Феодот и Филимон – разного возраста и социального положения, но объединенные любовью к Господу, пришли в Кизик из разных городов.В Кизике в те времена христиане вынуждены были скрываться. Поэтому проповедников, распространявших христианское учение, арестовали и подвергли пыткам. За отказ принести жертву языческим богам их казнили.Мощи cвятых нашли через несколько лет и положили в церкви, построенной в честь мучеников. От них происходило много чудес.Мемнон ЧудотворецПо церковному календарю 12 мая поминают преподобного Мемнона Чудотворца.С юных лет Мемнон, подвизавшийся в Египетской пустыне, строгим постом достигал победы духа над плотью. Он мудро руководил братией в одном из египетских монастырей, помогая им советом и молитвой.Трудом и постоянной молитвой он получил от Господа дар прозорливости – по его молитвам погибла саранча, открылся источник воды в пустыне и так далее. Чудеса происходят по молитвам к cвятому и после его смерти.ПервозванныйПо церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь отмечает день прибытия апостола Андрея Первозванного в Грузию – в стране этот день объявлен государственным праздником и выходным.В Грузии Андрей Первозванный почитается особо. По преданию, он первым проповедовал христианство на территории страны. Произошло это в I веке нашей эры.Андрей был рыбаком из Вифсаиды. Он первым последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Он был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.Апостол Андрей после сошествия Святого Духа проповедовал христианство в восточных странах. В ходе своего миссионерского служения апостол побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.Именно святой Андрей, по преданию, построил в Грузии первый храм и поставил первых духовных лиц – священников и дьяконов.Апостола Андрея Грузинская церковь поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря, в день его кончины.ИмениныПо церковному календарю 12 мая именины отмечают Артемий, Василий, Филимон и Федот.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2022
По православному церковному календарю 12 мая 2022 отмечают день памяти cвятых Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота, Мемнона, Филимона и других
По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь поминает апостола Андрея Первозванного. Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 12 мая поминают девять мучеников Кизических – Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота и Филимона, пострадавших за веру и проповедь христианства в городе Кизике (Малая Азия) в конце III века.
Феогнид, Руф, Антипатр, Артем, Феостих, Магн, Фавмасий, Феодот и Филимон – разного возраста и социального положения, но объединенные любовью к Господу, пришли в Кизик из разных городов.
В Кизике в те времена христиане вынуждены были скрываться. Поэтому проповедников, распространявших христианское учение, арестовали и подвергли пыткам. За отказ принести жертву языческим богам их казнили.
Мощи cвятых нашли через несколько лет и положили в церкви, построенной в честь мучеников. От них происходило много чудес.
Мемнон Чудотворец
По церковному календарю 12 мая поминают преподобного Мемнона Чудотворца.
С юных лет Мемнон, подвизавшийся в Египетской пустыне, строгим постом достигал победы духа над плотью. Он мудро руководил братией в одном из египетских монастырей, помогая им советом и молитвой.
Трудом и постоянной молитвой он получил от Господа дар прозорливости – по его молитвам погибла саранча, открылся источник воды в пустыне и так далее. Чудеса происходят по молитвам к cвятому и после его смерти.
Первозванный
По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь отмечает день прибытия апостола Андрея Первозванного в Грузию – в стране этот день объявлен государственным праздником и выходным.
В Грузии Андрей Первозванный почитается особо. По преданию, он первым проповедовал христианство на территории страны. Произошло это в I веке нашей эры.
Андрей был рыбаком из Вифсаиды. Он первым последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Он был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.
Апостол Андрей после сошествия Святого Духа проповедовал христианство в восточных странах. В ходе своего миссионерского служения апостол побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.
Именно святой Андрей, по преданию, построил в Грузии первый храм и поставил первых духовных лиц – священников и дьяконов.
Апостола Андрея Грузинская церковь поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря, в день его кончины.
Именины
По церковному календарю 12 мая именины отмечают Артемий, Василий, Филимон и Федот.
Материал подготовлен на основе открытых источников