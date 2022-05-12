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Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум
Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум
Документ призван сократить случаи нелегальной миграции 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T17:02+0400
2022-05-12T17:02+0400
2022-05-12T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия и Швейцария оформили меморандум по вопросам миграции - это первое соглашение, которое комплексно регулирует вопрос передвижения граждан между двумя странами, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции страны.Свои подписи под документом поставили глава Минюста Грузии Рати Брегадзе и его швейцарский коллега Карин Келлер-Зуттер.Как отмечено в сообщении Минюста, документ о сотрудничестве будет содействовать поощрению программ легальной миграции, усилению защиты прав мигрантов, а также сокращению нелегальной миграции.Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства. В мае 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле.
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грузия, новости, политика, швейцария, рати брегадзе
Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум
17:02 12.05.2022 (обновлено: 17:32 12.05.2022)
Документ призван сократить случаи нелегальной миграции
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия и Швейцария оформили меморандум по вопросам миграции - это первое соглашение, которое комплексно регулирует вопрос передвижения граждан между двумя странами, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции страны.
Свои подписи под документом поставили глава Минюста Грузии Рати Брегадзе и его швейцарский коллега Карин Келлер-Зуттер.
"Это первое соглашение, в рамках которого мы совместными усилиями будем содействовать развитию легальной миграции… Уже с июня мы предпримем практические шаги, грузинская делегация посетит Швейцарию, и мы начнем углубление сотрудничества как в направлении миграции, так и по другим направлениям", - заявил Брегадзе.
Как отмечено в сообщении Минюста, документ о сотрудничестве будет содействовать поощрению программ легальной миграции, усилению защиты прав мигрантов, а также сокращению нелегальной миграции.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства. В мае 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле.