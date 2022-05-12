https://sputnik-georgia.ru/20220512/legalnaya-migratsiya-iz-gruzii-v-shveytsariyu-storony-oformili-memorandum-266605586.html

Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум

Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум

Документ призван сократить случаи нелегальной миграции 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T17:02+0400

2022-05-12T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия и Швейцария оформили меморандум по вопросам миграции - это первое соглашение, которое комплексно регулирует вопрос передвижения граждан между двумя странами, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции страны.Свои подписи под документом поставили глава Минюста Грузии Рати Брегадзе и его швейцарский коллега Карин Келлер-Зуттер.Как отмечено в сообщении Минюста, документ о сотрудничестве будет содействовать поощрению программ легальной миграции, усилению защиты прав мигрантов, а также сокращению нелегальной миграции.Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства. В мае 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле.

швейцария

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грузия, новости, политика, швейцария, рати брегадзе