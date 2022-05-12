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Мэр Тбилиси выразил соболезнования родным и близким пианиста Александра Торадзе
Мэр Тбилиси выразил соболезнования родным и близким пианиста Александра Торадзе
Торадзе оставил большой след в истории мировой музыки как исполнитель и педагог, отметил градоначальник 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T13:40+0400
2022-05-12T13:40+0400
2022-05-12T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил соболезнования в связи с кончиной известного пианиста-виртуоза Александра (Лексо) Торадзе.Каладзе выразил соболезнования членам семьи, друзьям и коллегам музыканта, а также всей Грузии.Пианист Александр Торадзе ушел из жизни 11 мая - в конце месяца ему исполнилось бы 70 лет.У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.В его роскошной фестивальной биографии можно перечислить "Променадные концерты" Би-Би-Си, фестивали "Голливуд-боул" и "Белые ночи Санкт-Петербурга".Внушительная дискография Александра записана такими крупнейшими компаниями, как "EMI/Angel", "Philips" и "Pan".Одним из самых знаменитых дисков является запись полного собрания концертов Прокофьева с Оркестром Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (переименованного впоследствии в Оркестр Мариинского театра) под руководством Валерия Гергиева.Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал.В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, сша, пианисты, культура
Мэр Тбилиси выразил соболезнования родным и близким пианиста Александра Торадзе
Торадзе оставил большой след в истории мировой музыки как исполнитель и педагог, отметил градоначальник
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил соболезнования в связи с кончиной известного пианиста-виртуоза Александра (Лексо) Торадзе.
Каладзе выразил соболезнования членам семьи, друзьям и коллегам музыканта, а также всей Грузии.
"Я опечален смертью всемирно известного грузинского музыканта, величайшего пианиста Лексо Торадзе. Он оставил большой след в истории мировой музыки как исполнитель и педагог", - написал Каладзе.
Пианист Александр Торадзе ушел из жизни 11 мая - в конце месяца ему исполнилось бы 70 лет.
У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.
В его роскошной фестивальной биографии можно перечислить "Променадные концерты" Би-Би-Си, фестивали "Голливуд-боул" и "Белые ночи Санкт-Петербурга".
Внушительная дискография Александра записана такими крупнейшими компаниями, как "EMI/Angel", "Philips" и "Pan".
Одним из самых знаменитых дисков является запись полного собрания концертов Прокофьева с Оркестром Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (переименованного впоследствии в Оркестр Мариинского театра) под руководством Валерия Гергиева.
Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал.
В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.
Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.