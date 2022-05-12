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На Украине задержали вора в законе из Грузии
На Украине задержали вора в законе из Грузии
45-летнего криминального авторитета задержали в одном из частных домов 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T16:04+0400
2022-05-12T16:04+0400
2022-05-12T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. На Украине задержали криминального авторитета, уроженца Грузии Мамуку Апакия по кличке "Мамука", против которого введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.По информации Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, 45-летнего вора в законе задержали в одном из частных домов района Ивано-Франковской области.В настоящее время решается вопрос его экстрадиции.Как отмечается в сообщении Нацполиции, "Мамука" получил статус вора в законе в Стамбуле в 2013 году. Он также является племянником вора в законе Тариеля Ониани. Кроме того, уроженец Грузии имеет гражданство России.
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новости, грузия, происшествия, украина, вор в законе
На Украине задержали вора в законе из Грузии
16:04 12.05.2022 (обновлено: 16:23 12.05.2022)
45-летнего криминального авторитета задержали в одном из частных домов
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. На Украине задержали криминального авторитета, уроженца Грузии Мамуку Апакия по кличке "Мамука", против которого введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.
По информации Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, 45-летнего вора в законе задержали в одном из частных домов района Ивано-Франковской области.
В настоящее время решается вопрос его экстрадиции.
Как отмечается в сообщении Нацполиции, "Мамука" получил статус вора в законе в Стамбуле в 2013 году. Он также является племянником вора в законе Тариеля Ониани. Кроме того, уроженец Грузии имеет гражданство России.