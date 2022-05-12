https://sputnik-georgia.ru/20220512/na-ukraine-zaderzhali-vora-v-zakone-iz-gruzii-266604561.html

На Украине задержали вора в законе из Грузии

На Украине задержали вора в законе из Грузии

45-летнего криминального авторитета задержали в одном из частных домов 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T16:04+0400

2022-05-12T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. На Украине задержали криминального авторитета, уроженца Грузии Мамуку Апакия по кличке "Мамука", против которого введены санкции Советом национальной безопасности и обороны.По информации Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, 45-летнего вора в законе задержали в одном из частных домов района Ивано-Франковской области.В настоящее время решается вопрос его экстрадиции.Как отмечается в сообщении Нацполиции, "Мамука" получил статус вора в законе в Стамбуле в 2013 году. Он также является племянником вора в законе Тариеля Ониани. Кроме того, уроженец Грузии имеет гражданство России.

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