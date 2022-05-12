https://sputnik-georgia.ru/20220512/pozdno-pit-borzhomi-266607368.html

Поздно пить Боржоми?!

Поздно пить Боржоми?!

Избитая фраза "Поздно пить Боржоми", пожалуй, никогда не была настолько актуальна в Грузии, да и не только здесь. За развитием событий с компанией, минеральную... 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T18:48+0400

2022-05-12T18:48+0400

2022-05-12T18:49+0400

карикатуры

боржоми

антироссийские санкции

грузия

минеральные воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0c/266607335_71:0:1214:643_1920x0_80_0_0_d2852a8b11149d0ac7a432f9eb842c66.jpg

Дело в том, что в конце апреля компания IDS Borjomi временно приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. За этим последовали увольнения, протесты сотрудников, горячие переговоры. Судьба компании до сих пор не ясна. Так что любителям "Боржоми" остается "болеть" за любимый напиток, ну или запасаться им, чтобы поздно не было...

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боржоми, антироссийские санкции, грузия, минеральные воды