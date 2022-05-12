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Поздно пить Боржоми?!
Поздно пить Боржоми?!
Избитая фраза "Поздно пить Боржоми", пожалуй, никогда не была настолько актуальна в Грузии, да и не только здесь. За развитием событий с компанией, минеральную... 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T18:48+0400
2022-05-12T18:49+0400
карикатуры
боржоми
антироссийские санкции
грузия
минеральные воды
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Дело в том, что в конце апреля компания IDS Borjomi временно приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. За этим последовали увольнения, протесты сотрудников, горячие переговоры. Судьба компании до сих пор не ясна. Так что любителям "Боржоми" остается "болеть" за любимый напиток, ну или запасаться им, чтобы поздно не было...
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боржоми, антироссийские санкции, грузия, минеральные воды

Поздно пить Боржоми?!

18:48 12.05.2022 (обновлено: 18:49 12.05.2022)
© SputnikПоздно пить Боржоми?!
Поздно пить Боржоми?! - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2022
© Sputnik
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Избитая фраза "Поздно пить Боржоми", пожалуй, никогда не была настолько актуальна в Грузии, да и не только здесь. За развитием событий с компанией, минеральную воду которой с удовольствием пьют во всем мире, следят многие
Дело в том, что в конце апреля компания IDS Borjomi временно приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. За этим последовали увольнения, протесты сотрудников, горячие переговоры. Судьба компании до сих пор не ясна. Так что любителям "Боржоми" остается "болеть" за любимый напиток, ну или запасаться им, чтобы поздно не было...
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