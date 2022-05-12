https://sputnik-georgia.ru/20220512/premer-pozdravil-zhiteley-gruzii-s-dnem-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo-266597912.html

Премьер поздравил жителей Грузии с Днем Святого апостола Андрея Первозванного

Премьер поздравил жителей Грузии с Днем Святого апостола Андрея Первозванного

Грузинская православная церковь сегодня отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T12:12+0400

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ираклий гарибашвили

новости

грузия

андрей первозванный

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан с Днем Святого апостола Андрея Первозванного.Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.По его словам, более двух тысячелетий слово Спасителя и ценности Евангелия определяют идентичность, историю, культуру, государственность и правила жизни жителей Грузии.Как отметил Гарибашвили, это те ценности, которые исторически определили политические идеалы демократии, свободы человека, мира, благополучия и стали основой современной западной цивилизации."В знак неуклонной верности этим ценностям в 2018 году мы поделились инициативой его Святейшества Католикоса-Патриарха Илии II об объявлении Дня поминовения Святого Андрея Первозванного национальным праздником удела Пресвятой Богородицы", - отмечено в письме.Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.Праздничные богослужения в день памяти Святого Андрея Первозванного проходят во всех православных храмах Грузии.Грузинская православная церковь Святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год - 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря - в день его кончины.

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ираклий гарибашвили, новости, грузия, андрей первозванный, грузинская православная церковь