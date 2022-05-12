https://sputnik-georgia.ru/20220512/premer-vyrazil-soboleznovaniya-po-povodu-konchiny-pianista-aleksandra-toradze-266598359.html

Премьер выразил соболезнования по поводу кончины пианиста Александра Торадзе

Премьер выразил соболезнования по поводу кончины пианиста Александра Торадзе

30 мая знаменитый пианист должен был праздновать свое 70-летие 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T12:21+0400

2022-05-12T12:21+0400

2022-05-12T12:21+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу кончины известного пианиста-виртуоза Александра Торадзе. Гарибашвили выразил соболезнования семье Торадзе, его близким и всему музыкальному обществу.По словам Гарибашвили, педагогический вклад Александра Торадзе еще не раз будет оценен в будущем, ведь взращенные им поколения успешно участвуют в престижных фестивалях с ведущими оркестрами и дирижерами со всего мира.Пианист Александр Торадзе ушел из жизни 11 мая - 30 мая ему исполнилось бы 70 лет. У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.В его роскошной фестивальной биографии можно перечислить "Променадные концерты" Би-Би-Си, фестивали "Голливуд-боул" и "Белые ночи Санкт-Петербурга".Внушительная дискография Александра записана такими крупнейшими компаниями, как "EMI/Angel", "Philips" и "Pan".Одним из самых знаменитых дисков является запись полного собрания концертов Прокофьева с Оркестром Государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (переименованного впоследствии в Оркестр Мариинского театра) под руководством Валерия Гергиева.Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал.В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.

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пианисты, грузия, новости, культура, ираклий гарибашвили