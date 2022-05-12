https://sputnik-georgia.ru/20220512/proverki-klinik-gruzii-prodolzhayutsya--azarashvili-rasskazal-o-narusheniyakh-v-meduchrezhdeniyakh-266594975.html
Проверки клиник Грузии продолжаются – Азарашвили рассказал о нарушениях в медучреждениях
Проверки клиник Грузии продолжаются – Азарашвили рассказал о нарушениях в медучреждениях
Всего инспекторы проверили 110 клиник страны, включенных в процесс управления коронавирусом 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T10:50+0400
2022-05-12T10:50+0400
2022-05-12T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Служба инспекции труда провела повторное инспектирование в 86 клиниках страны и выявила разные нарушения Трудового кодекса в отношении медперсонала, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Всего инспекторы проверили 110 клиник страны, включенных в процесс управления коронавирусом. В 2020 году в рамках реформы права труда были осуществлены изменения в Трудовой кодекс Грузии. В рамках этой же реформы был принят закон "Об инспекции труда", на основе которого с 1 января 2021 году функционирует Служба инспекции труда.Глава Минздрава также подчеркнул, что, по данным первого квартала этого года, в плане безопасности труда и трудового права осуществлено более 700 проверок на более 500 объектах. Проверки коснулись около 35 тысяч трудоустроенных лиц, отметил министр.В частности, проверки выявили случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник страны. В начале октября 2020 года представителям медицинской сферы, включенным в управление коронавирусом, повысили зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
больница, грузия, общество, новости, минздрав грузии, зураб азарашвили
Проверки клиник Грузии продолжаются – Азарашвили рассказал о нарушениях в медучреждениях
Всего инспекторы проверили 110 клиник страны, включенных в процесс управления коронавирусом
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Служба инспекции труда провела повторное инспектирование в 86 клиниках страны и выявила разные нарушения Трудового кодекса в отношении медперсонала, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
Всего инспекторы проверили 110 клиник страны, включенных в процесс управления коронавирусом.
В 2020 году в рамках реформы права труда были осуществлены изменения в Трудовой кодекс Грузии. В рамках этой же реформы был принят закон "Об инспекции труда", на основе которого с 1 января 2021 году функционирует Служба инспекции труда.
"С помощью включенности и координации инспекции в 2020-2022 годах с целью предотвращения распространения коронавируса было осуществлено около 150 тысяч активностей на около 30 тысячах объектов. В рамках основного мандата инспекции труда в 2021 году осуществилось более 1,5 тысячи инспектирований на более 800 объектах", - сказал Азарашвили во время выступления в парламенте в рамках "часа министра".
Глава Минздрава также подчеркнул, что, по данным первого квартала этого года, в плане безопасности труда и трудового права осуществлено более 700 проверок на более 500 объектах. Проверки коснулись около 35 тысяч трудоустроенных лиц, отметил министр.
В частности, проверки выявили случаи присвоения денежных премий, выделенных государством врачам и медсестрам ковид-клиник страны.
В начале октября 2020 года представителям медицинской сферы, включенным в управление коронавирусом, повысили зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.