https://sputnik-georgia.ru/20220512/tbilisskiy-dom-malyutok-zakroetsya-do-kontsa-goda-266595590.html

Тбилисский дом малюток закроется до конца года

Тбилисский дом малюток закроется до конца года

Детей распределят по малым домам семейного типа, заявил глава Минздрава 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. До конца 2022 года закроется Тбилисский дом малюток, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Азарашвили рассказал о программах защиты беспризорных детей и детей-жертв насилия. По его словам, будут задействованы еще три специализированных дома семейного типа, в которых разместятся бенефициары Тбилисского дома малюток.В 2021 году, при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори.Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которые переведены дети из детского дома Коджори. Как отметил Азарашвили, для этих детей будет создана среда, максимально приближенная к семейной.Азарашвили также сообщил, что с 2022 года функционирование начал Центр психосоциального обслуживания для детей-жертв насилия. Министр здравоохранения отметил и повышенную денежную помощь детям с ОВЗ. Ежемесячно они получают 275 лари."Важно, что каждый год увеличивается бюджет "Госпрограммы социальной реабилитации и заботы за ребенком". В текущем году бюджет программы составляет 52 миллиона лари, что на 12 миллионов больше, чем бюджет прошлого года", - отметил Азарашвили.Детский дом в Коджори прекратил функционирование, Тбилисский дом малюток продолжит работу до конца года. Детей распределят по малым домам семейного типа. Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы они росли в среде, максимально приближенной к семейной.

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