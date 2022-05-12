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Тбилисский дом малюток закроется до конца года
Тбилисский дом малюток закроется до конца года
Детей распределят по малым домам семейного типа, заявил глава Минздрава 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T11:21+0400
2022-05-12T11:21+0400
2022-05-12T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. До конца 2022 года закроется Тбилисский дом малюток, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Азарашвили рассказал о программах защиты беспризорных детей и детей-жертв насилия. По его словам, будут задействованы еще три специализированных дома семейного типа, в которых разместятся бенефициары Тбилисского дома малюток.В 2021 году, при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори.Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которые переведены дети из детского дома Коджори. Как отметил Азарашвили, для этих детей будет создана среда, максимально приближенная к семейной.Азарашвили также сообщил, что с 2022 года функционирование начал Центр психосоциального обслуживания для детей-жертв насилия. Министр здравоохранения отметил и повышенную денежную помощь детям с ОВЗ. Ежемесячно они получают 275 лари."Важно, что каждый год увеличивается бюджет "Госпрограммы социальной реабилитации и заботы за ребенком". В текущем году бюджет программы составляет 52 миллиона лари, что на 12 миллионов больше, чем бюджет прошлого года", - отметил Азарашвили.Детский дом в Коджори прекратил функционирование, Тбилисский дом малюток продолжит работу до конца года. Детей распределят по малым домам семейного типа. Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы они росли в среде, максимально приближенной к семейной.
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грузия, новости, общество, коджори, тбилиси, минздрав грузии, зураб азарашвили
Тбилисский дом малюток закроется до конца года
11:21 12.05.2022 (обновлено: 11:56 12.05.2022)
Детей распределят по малым домам семейного типа, заявил глава Минздрава
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. До конца 2022 года закроется Тбилисский дом малюток, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
Азарашвили рассказал о программах защиты беспризорных детей и детей-жертв насилия. По его словам, будут задействованы еще три специализированных дома семейного типа, в которых разместятся бенефициары Тбилисского дома малюток.
"Важно, что после закрытия Дома малюток в Грузии больше не будет существовать большой институции детей с ограниченными возможностями, что является важным успехом для страны", - сказал Азарашвили во время выступления в парламенте в рамках "часа министра".
В 2021 году, при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори.
Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которые переведены дети из детского дома Коджори. Как отметил Азарашвили, для этих детей будет создана среда, максимально приближенная к семейной.
Азарашвили также сообщил, что с 2022 года функционирование начал Центр психосоциального обслуживания для детей-жертв насилия. Министр здравоохранения отметил и повышенную денежную помощь детям с ОВЗ. Ежемесячно они получают 275 лари.
"Важно, что каждый год увеличивается бюджет "Госпрограммы социальной реабилитации и заботы за ребенком". В текущем году бюджет программы составляет 52 миллиона лари, что на 12 миллионов больше, чем бюджет прошлого года", - отметил Азарашвили.
Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы. До недавнего времени в Грузии функционировали лишь два больших детских дома, один из них в Тбилиси, другой в Коджори (пригород Тбилиси).
Детский дом в Коджори прекратил функционирование, Тбилисский дом малюток продолжит работу до конца года. Детей распределят по малым домам семейного типа. Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы они росли в среде, максимально приближенной к семейной.