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В Грузии отмечают День Святого апостола Андрея Первозванного
В Грузии отмечают День Святого апостола Андрея Первозванного
В день памяти Святого апостола Андрея Первозванного праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Грузии 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T09:01+0400
2022-05-12T09:01+0400
2022-05-12T09:01+0400
грузия
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андрей первозванный
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.Праздничные богослужения в день памяти Святого Андрея Первозванного пройдут во всех православных храмах Грузии.По традиции, больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь Святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).Андрей Первозванный - рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата - Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.По преданию, после сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.Предание повествует, что именно Святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.Грузинская православная церковь Святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год - 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря - в день его кончины.
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грузия, религия , новости, андрей первозванный
В Грузии отмечают День Святого апостола Андрея Первозванного
В день памяти Святого апостола Андрея Первозванного праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Грузии
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти Святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.
Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.
Праздничные богослужения в день памяти Святого Андрея Первозванного пройдут во всех православных храмах Грузии.
По традиции, больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь Святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).
Андрей Первозванный - рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата - Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.
По преданию, после сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.
Предание повествует, что именно Святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.
Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.
Грузинская православная церковь Святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год - 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря - в день его кончины.