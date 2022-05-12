https://sputnik-georgia.ru/20220512/v-gruziyu-dostavyat-pervuyu-partiyu-sistem-nepreryvnogo-monitoringa-glyukozy-k-kontsu-maya-266595273.html

Грузия вскоре получит системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови

Грузия вскоре получит системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови

В стране будет один из самых точных и качественных аппаратов, который успешно используется во многих странах мира для эффективного и безболезненного лечения... 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T13:01+0400

2022-05-12T13:01+0400

2022-05-12T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Минздрав Грузии получит первую партию систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови для детей с сахарным диабетом первого типа до конца мая, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) – это технология для эффективного контроля диабета, которая позволяет отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии в таких системах нуждаются более 1,3 тысячи детей.Министр здравоохранения отметил, что бюджет Государственной программы по борьбе с диабетом на 2022 год увеличен на 5 миллионов лари, что позволило ведомству финансировать системы НМГ для граждан до 18 лет с диагнозом диабет.Также министр сообщил, что лечение диабета по госпрограмме поэтапно будет доступно не только в столице."До сих пор поставщики услуг, финансируемых по государственной программе, представлены только в трех учреждениях Тбилиси. В результате активных переговоров с медицинскими учреждениями стало возможным увеличить географическую доступность сервисов", - сказал глава Минздрава.По его словам, в ближайшее время услуги по лечению диабета будут доступны в регионах Имерети, Аджария и Шида Картли.Сахарный диабет 1 типа – хроническое заболевание, которое оказывает влияние на способность организма человека перерабатывать глюкозу, получаемую из пищи, для выработки энергии. В большинстве случаев сахарный диабет 1 типа выявляется в раннем возрасте.Заболевание развивается, когда иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин – гормон, который помогает преобразовывать глюкозу в энергию, необходимую клеткам организма. Поэтому людям с сахарным диабетом 1 типа жизненно необходимы ежедневные инъекции инсулина.

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диабет, грузия, новости, общество, тбилиси, имерети, аджария, минздрав, зураб азарашвили