https://sputnik-georgia.ru/20220512/v-kitayskom-aeroportu-zagorelsya-samolet-s-passazhirami---video-266597655.html
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами - видео
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами - видео
Самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Смотрите в виде кадры ЧП 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T11:52+0400
2022-05-12T11:52+0400
2022-05-12T11:52+0400
китай
происшествия
в мире
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0c/266597597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d1b59fb4144145782203d937c91ed42.jpg
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.Причины возгорания выясняются.
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0c/266597597_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd8656b268e50171cf4cc83a6f576787.jpg
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами. Видео с места ЧП
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
2022-05-12T11:52+0400
true
PT1M35S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами - видео
Самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Смотрите в виде кадры ЧП
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.
На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.
Причины возгорания выясняются.