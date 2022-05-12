https://sputnik-georgia.ru/20220512/v-kitayskom-aeroportu-zagorelsya-samolet-s-passazhirami---video-266597655.html

В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами - видео

В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами - видео

Самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Смотрите в виде кадры ЧП 12.05.2022, Sputnik Грузия

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Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.Причины возгорания выясняются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами. Видео с места ЧП Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. 2022-05-12T11:52+0400 true PT1M35S

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китай, происшествия, в мире, мультимедиа, видео, видео