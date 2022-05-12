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В Курске поймали террориста - кадры оперативной съемки
В Курске поймали террориста - кадры оперативной съемки
В российском городе Курск поймали террориста, который действовал по указке украинских спецслужб. Смотрите в видео кадры оперативной съемки 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T20:25+0400
2022-05-12T20:25+0400
2022-05-12T20:34+0400
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Задержанный ФСБ россиянин получал указания наблюдать за движением военной техники и воинскими частями в регионе. "Поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения", — заявил он на допросе. У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и нацистскую символику. До 2015 года он являлся гражданином Украины.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, террористы, борьба с терроризмом, россия, видео
В Курске поймали террориста - кадры оперативной съемки
20:25 12.05.2022 (обновлено: 20:34 12.05.2022)
В российском городе Курск поймали террориста, который действовал по указке украинских спецслужб. Смотрите в видео кадры оперативной съемки
Задержанный ФСБ россиянин получал указания наблюдать за движением военной техники и воинскими частями в регионе. "Поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения", — заявил он на допросе. У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и нацистскую символику. До 2015 года он являлся гражданином Украины.