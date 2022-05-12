https://sputnik-georgia.ru/20220512/v-kurske-poymali-terrorista---kadry-operativnoy-semki-266609139.html

В Курске поймали террориста - кадры оперативной съемки

В Курске поймали террориста - кадры оперативной съемки

В российском городе Курск поймали террориста, который действовал по указке украинских спецслужб. Смотрите в видео кадры оперативной съемки 12.05.2022, Sputnik Грузия

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Задержанный ФСБ россиянин получал указания наблюдать за движением военной техники и воинскими частями в регионе. "Поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения", — заявил он на допросе. У задержанного нашли самодельные взрывные устройства и нацистскую символику. До 2015 года он являлся гражданином Украины.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, террористы, борьба с терроризмом, россия, видео