https://sputnik-georgia.ru/20220512/v-tbilisi-proydet-knizhnaya-yarmarka-they-said-books-266582275.html

В Тбилиси пройдет книжная ярмарка They Said Books

В Тбилиси пройдет книжная ярмарка They Said Books

Вход на мероприятие бесплатный, необходима только предварительная регистрация 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T10:29+0400

2022-05-12T10:29+0400

2022-05-12T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Шестая по счету книжная ярмарка They Said Books пройдет в Тбилиси 14-15 мая, говорится в сообщении организаторов.На весенней ярмарке посетителей будет ждать широкий выбор старинных и редких книг. Мероприятие состоится по адресу ул. Ахвледиани, 10 с 13:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Однако, помимо этого организаторы обещают проведение еще одного мероприятия - 13 мая в 18:00 в пространстве TBC Concept. Встреча будет посвящена поэзии, прозе и музыке.В мероприятии примут участие писательница, поэтесса и филолог Диана Анфимиади, радиоведущая Мака Касрадзе и музыкальный журналист, радио ведущий Рези Хунцелия.Для посещения вечера необходимо зарегистрироваться: conceptevents.ge

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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