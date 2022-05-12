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В Тбилиси пройдет книжная ярмарка They Said Books
В Тбилиси пройдет книжная ярмарка They Said Books
Вход на мероприятие бесплатный, необходима только предварительная регистрация 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T10:29+0400
2022-05-12T10:29+0400
2022-05-12T10:29+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Шестая по счету книжная ярмарка They Said Books пройдет в Тбилиси 14-15 мая, говорится в сообщении организаторов.На весенней ярмарке посетителей будет ждать широкий выбор старинных и редких книг. Мероприятие состоится по адресу ул. Ахвледиани, 10 с 13:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Однако, помимо этого организаторы обещают проведение еще одного мероприятия - 13 мая в 18:00 в пространстве TBC Concept. Встреча будет посвящена поэзии, прозе и музыке.В мероприятии примут участие писательница, поэтесса и филолог Диана Анфимиади, радиоведущая Мака Касрадзе и музыкальный журналист, радио ведущий Рези Хунцелия.Для посещения вечера необходимо зарегистрироваться: conceptevents.ge
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура
В Тбилиси пройдет книжная ярмарка They Said Books
Вход на мероприятие бесплатный, необходима только предварительная регистрация
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Шестая по счету книжная ярмарка They Said Books пройдет в Тбилиси 14-15 мая, говорится в сообщении организаторов.
На весенней ярмарке посетителей будет ждать широкий выбор старинных и редких книг. Мероприятие состоится по адресу ул. Ахвледиани, 10 с 13:00 до 20:00 по тбилисскому времени.
Однако, помимо этого организаторы обещают проведение еще одного мероприятия - 13 мая в 18:00 в пространстве TBC Concept. Встреча будет посвящена поэзии, прозе и музыке.
В мероприятии примут участие писательница, поэтесса и филолог Диана Анфимиади, радиоведущая Мака Касрадзе и музыкальный журналист, радио ведущий Рези Хунцелия.
Для посещения вечера необходимо зарегистрироваться: conceptevents.ge