https://sputnik-georgia.ru/20220512/voennyy-ekspert-pomosch-ssha-lish-zatyagivaet-konflikt-no-iskhod-budet-odin---pobeda-rossii-266607800.html

Военный эксперт: помощь США лишь затягивает конфликт, но исход будет один - победа России

Военный эксперт: помощь США лишь затягивает конфликт, но исход будет один - победа России

Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, из которых... 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T18:52+0400

2022-05-12T18:52+0400

2022-05-12T18:52+0400

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На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сша, мультимедиа, видео, видео