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Военный эксперт: помощь США лишь затягивает конфликт, но исход будет один - победа России
Военный эксперт: помощь США лишь затягивает конфликт, но исход будет один - победа России
Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, из которых... 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T18:52+0400
2022-05-12T18:52+0400
2022-05-12T18:52+0400
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На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сша, мультимедиа, видео, видео
Военный эксперт: помощь США лишь затягивает конфликт, но исход будет один - победа России
Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, из которых значительная часть - военная помощь
На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры?
Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин