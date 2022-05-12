https://sputnik-georgia.ru/20220512/vrachebnaya-oshibka-skolkikh-medikov-v-gruzii-lishili-litsenzii-s-nachala-2022-goda-266588244.html

Врачебная ошибка: скольких медиков в Грузии лишили лицензии с начала 2022 года?

Врачебная ошибка: скольких медиков в Грузии лишили лицензии с начала 2022 года?

В Грузии стали серьезнее реагировать на жалобы пациентов 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T10:07+0400

2022-05-12T10:07+0400

2022-05-12T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Совет профразвития врачей Грузии с начала 2022 года бессрочно приостановили профессиональную деятельность четырем медикам, сообщил глава Минздрава страны Зураб Азарашвили.К профессиональной ответственности в этом году совет привлек 121 врача. Еще 27 медикам на разный срок приостановили сертификат и обязали пройти дополнительные тренинги, еще 62 медика получили письменное предупреждение.Для быстрого и объективного реагирования на жалобы пациентов, в 2022 году был создан Совет профразвития врачей. Режим работы совета стал более интенсивным, чтобы своевременно изучить все жалобы пациентов, отметил глава Минздрава.Азарашвили также коснулся стратегии развития медперсонала в Грузии.По его словам, для обеспечения качественного медицинского обслуживания в настоящее время происходит структурная реорганизация Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии