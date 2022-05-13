https://sputnik-georgia.ru/20220513/borba-s-narkoprestupnostyu-v-gruzii-zaderzhany-troe-muzhchin-266622899.html

Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин

Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин

В квартирах обвиняемых изъята большая партия наркотических растений 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T17:14+0400

2022-05-13T17:14+0400

2022-05-13T17:14+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Грузинские полицейские за последнее время задержали в Тбилиси трех человек за различные наркопреступления, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет. Последний был ранее судим.Во время обыска квартиры 29-летнего мужчины в качестве вещественного доказательства полиция изъяла крупную партию марихуаны, а также устройства, которые предназначены для культивирования растений.Что касается третьего задержанного, то 22-летний мужчина обвиняется в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.Во время его личного обыска полиция изъяла 45 пачек марихуаны в качестве вещественного доказательства. А во время обыска квартиры изъято 6 корней конопли и т.н. кабина для выращивания этого растения.Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до 12 лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии, преступность в грузии