https://sputnik-georgia.ru/20220513/borba-s-narkoprestupnostyu-v-gruzii-zaderzhany-troe-muzhchin-266622899.html
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин
В квартирах обвиняемых изъята большая партия наркотических растений 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T17:14+0400
2022-05-13T17:14+0400
2022-05-13T17:14+0400
грузия
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Грузинские полицейские за последнее время задержали в Тбилиси трех человек за различные наркопреступления, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет. Последний был ранее судим.Во время обыска квартиры 29-летнего мужчины в качестве вещественного доказательства полиция изъяла крупную партию марихуаны, а также устройства, которые предназначены для культивирования растений.Что касается третьего задержанного, то 22-летний мужчина обвиняется в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.Во время его личного обыска полиция изъяла 45 пачек марихуаны в качестве вещественного доказательства. А во время обыска квартиры изъято 6 корней конопли и т.н. кабина для выращивания этого растения.Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до 12 лет.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, наркопреступления в грузии, преступность в грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин
В квартирах обвиняемых изъята большая партия наркотических растений
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik.
Грузинские полицейские за последнее время задержали в Тбилиси трех человек за различные наркопреступления, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
По обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет. Последний был ранее судим.
Во время обыска квартиры 29-летнего мужчины в качестве вещественного доказательства полиция изъяла крупную партию марихуаны, а также устройства, которые предназначены для культивирования растений.
Что касается третьего задержанного, то 22-летний мужчина обвиняется в незаконном посеве, выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.
Во время его личного обыска полиция изъяла 45 пачек марихуаны в качестве вещественного доказательства. А во время обыска квартиры изъято 6 корней конопли и т.н. кабина для выращивания этого растения.
Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до 12 лет.