https://sputnik-georgia.ru/20220513/chislo-kreditov-s-plavayuschey-protsentnoy-stavkoy-v-gruzii-rastet-266612379.html

Число кредитов с плавающей процентной ставкой в Грузии растет

Число кредитов с плавающей процентной ставкой в Грузии растет

Национальный банк Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11% 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T07:01+0400

2022-05-13T07:01+0400

2022-05-13T07:52+0400

грузия

новости

кредит

экономика

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 191,4 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%.По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари.При этом, НПО отмечает, что жесткая монетарная политика объясняется высоким риском формирования отрицательный инфляционных ожиданий в условиях появления нового шока.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.

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грузия, новости, кредит, экономика, ставка рефинансирования