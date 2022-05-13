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Число кредитов с плавающей процентной ставкой в Грузии растет
Число кредитов с плавающей процентной ставкой в Грузии растет
Национальный банк Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11% 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T07:01+0400
2022-05-13T07:01+0400
2022-05-13T07:52+0400
грузия
новости
кредит
экономика
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 191,4 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%.По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари.При этом, НПО отмечает, что жесткая монетарная политика объясняется высоким риском формирования отрицательный инфляционных ожиданий в условиях появления нового шока.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кредит, экономика, ставка рефинансирования
Число кредитов с плавающей процентной ставкой в Грузии растет
07:01 13.05.2022 (обновлено: 07:52 13.05.2022)
Национальный банк Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В Грузии от ставки рефинансирования зависят 191,4 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По данным НПО всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 8,7 миллиарда лари.
"Решение Комитета по денежно-кредитной политике является ответом на ослабление внутренних и внешних факторов, вызывающих инфляционные процессы", – говорится в заявлении.
При этом, НПО отмечает, что жесткая монетарная политика объясняется высоким риском формирования отрицательный инфляционных ожиданий в условиях появления нового шока.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования
Вид кредита
Число кредитов
Объем, млн лари
Потребительский
84 300
1 229
Ипотечный
70 100
3 022
Бизнес кредиты
36 000
4 432
Автокредиты
700
18
Неопределенного назначения
3 000
30
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 февраля составляет 3,0179 GEL/$1.