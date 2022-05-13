https://sputnik-georgia.ru/20220513/glavy-oboronnykh-vedomstv-rf-i-ssha-sozvonilis-vpervye-za-pochti-tri-mesyatsa-266634916.html

Главы оборонных ведомств РФ и США созвонились впервые за почти три месяца

Главы оборонных ведомств РФ и США созвонились впервые за почти три месяца

Как уточнили в Министерстве обороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T21:43+0400

2022-05-13T21:43+0400

2022-05-13T21:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор в пятницу.По информации министерства, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе о международной безопасности и о ситуации на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, политика, сергей шойгу, сша, министерство обороны рф, пентагон