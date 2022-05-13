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Главы оборонных ведомств РФ и США созвонились впервые за почти три месяца
Главы оборонных ведомств РФ и США созвонились впервые за почти три месяца
Как уточнили в Министерстве обороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T21:43+0400
2022-05-13T21:43+0400
2022-05-13T21:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор в пятницу.По информации министерства, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе о международной безопасности и о ситуации на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, сергей шойгу, сша, министерство обороны рф, пентагон
Главы оборонных ведомств РФ и США созвонились впервые за почти три месяца
Как уточнили в Министерстве обороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны
ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор в пятницу.
По информации министерства, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе о международной безопасности и о ситуации на Украине.
"Министр Остин поговорил с министром Шойгу впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.