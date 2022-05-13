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https://sputnik-georgia.ru/20220513/gruzinskaya-model-prinyala-uchastie-v-pokaze-louis-vuitton-266617471.html
Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton
Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton
Матильда покоряет международную арену моды – теперь грузинка с оригинальной внешностью блистала на показе Louis Vuitton 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в показе французского дома моды Louis Vuitton. Информацию об этом распространило модельное агентство Look Model Agency.Матильда приняла участие в показе, где была представлена круизная коллекция. Мероприятие прошло в Сан-Диего, Калифорния.Матильде Гварлиани скоро исполнится 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&amp;BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce &amp; Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.
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новости, грузия, модель, модельный бизнес, мода

Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton

11:40 13.05.2022
© photo: Niko AbuladzeГрузинская модель Матильда Гварлиани
Грузинская модель Матильда Гварлиани - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2022
© photo: Niko Abuladze
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Матильда покоряет международную арену моды – теперь грузинка с оригинальной внешностью блистала на показе Louis Vuitton
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в показе французского дома моды Louis Vuitton. Информацию об этом распространило модельное агентство Look Model Agency.
Матильда приняла участие в показе, где была представлена круизная коллекция. Мероприятие прошло в Сан-Диего, Калифорния.
© Сourtesy of Look Modéls ManageméntМодель Матильда Гварлиани на показе Louis Vuitton
Модель Матильда Гварлиани на показе Louis Vuitton - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2022
Модель Матильда Гварлиани на показе Louis Vuitton
© Сourtesy of Look Modéls Managemént
Матильде Гварлиани скоро исполнится 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
© photo: Mathilda Mariam Gvarliani / FBГрузинская модель Матильда Гварлиани
Грузинская модель Матильда Гварлиани - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2022
Грузинская модель Матильда Гварлиани
© photo: Mathilda Mariam Gvarliani / FB
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.
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