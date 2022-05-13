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Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton
Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton
Матильда покоряет международную арену моды – теперь грузинка с оригинальной внешностью блистала на показе Louis Vuitton 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T11:40+0400
2022-05-13T11:40+0400
2022-05-13T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в показе французского дома моды Louis Vuitton. Информацию об этом распространило модельное агентство Look Model Agency.Матильда приняла участие в показе, где была представлена круизная коллекция. Мероприятие прошло в Сан-Диего, Калифорния.Матильде Гварлиани скоро исполнится 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, модель, модельный бизнес, мода
Грузинская модель приняла участие в показе Louis Vuitton
Матильда покоряет международную арену моды – теперь грузинка с оригинальной внешностью блистала на показе Louis Vuitton
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в показе французского дома моды Louis Vuitton. Информацию об этом распространило модельное агентство Look Model Agency.
Матильда приняла участие в показе, где была представлена круизная коллекция. Мероприятие прошло в Сан-Диего, Калифорния.
Матильде Гварлиани скоро исполнится 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент модель сотрудничает с престижным агентством Next Model.