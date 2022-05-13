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Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2022"
Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2022"
Грузинский бэнд Circus Mircus представил страну с англоязычной песней Lock Me In 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T01:12+0400
2022-05-13T01:12+0400
2022-05-13T01:13+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Представитель Грузии на "Евровидении - 2022", группа Circus Mircus выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса в Италии, но не прошла в финал.12 мая в Турине состоялся второй полуфинал "Евровидения - 2022". Бэнд Circus Mircus представил страну с англоязычной песней Lock Me In. После своего выступления грузинские исполнители поблагодарили европейского зрителя и сказали со сцены: "Make Love, Not War". В финал прошли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.
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Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2022"
01:12 13.05.2022 (обновлено: 01:13 13.05.2022)
Грузинский бэнд Circus Mircus представил страну с англоязычной песней Lock Me In
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Представитель Грузии на "Евровидении - 2022", группа Circus Mircus выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса в Италии, но не прошла в финал.
12 мая в Турине состоялся второй полуфинал "Евровидения - 2022". Бэнд Circus Mircus представил страну с англоязычной песней Lock Me In. После своего выступления грузинские исполнители поблагодарили европейского зрителя и сказали со сцены: "Make Love, Not War".
В финал прошли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.
Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. По традиции места в нем "зарезервированы" за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. ЕВС традиционно транслирует все шоу на своем канале в YouTube.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В 66-м по счету международном песенном конкурсе принимают участие конкурсанты из 40 стран.