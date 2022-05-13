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Грузия XVII века: в Тбилиси открывается выставка работ Христофоро Кастелли

Грузия XVII века: в Тбилиси открывается выставка работ Христофоро Кастелли

Люди и места, оживленные известным итальянским монахом на бумаге, возвратят зрителя в Грузию XVII века 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Выставка "Христофоро Кастелли и Грузия" откроется в столичном музее им. С. Джанашия 13 мая – в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Италией и Грузией.Кристофоро де Кастелли (1597-1659) – итальянский монах и миссионер. В 1632-1654 годах пребывал в Грузии в составе миссии мужского священнического ордена Римско-католической церкви.Христофоро де Кастелли внес большой вклад в знакомство с Грузией европейского культурного общества и оставил бесценное историческое наследие. За почти двадцать пять лет, проведенных здесь (1631-1654), он создал иллюстрированный "дневник", изображающий Грузию того периода.Экспозиция состоит из репродукций 50 графических работ (оригиналы хранятся в Муниципальной библиотеке Палермо), чрезвычайно интересных с этнологической и исторической точки зрения: люди и места, оживленные Кастеллем на бумаге, возвращают зрителя в Грузию XVII века.Зрители смогут увидеть портреты грузинских царей и другой знати, а также рисунки с изображением церквей, замков, традиционных игр, бытовых сцен или обычаев.Также на церемонии открытия состоится презентация книги о Христофоро де Кастелли на трех языках (итальянском, грузинском и английском ), подготовленной и изданной посольством Италии в Грузии специально к этому дню.В церемонии открытия выставки примут участие представители правительства Грузии, дипломатического корпуса, общества и академкругов. Экспозиция продлится до 30 июня включительно.

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