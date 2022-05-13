https://sputnik-georgia.ru/20220513/lunnoe-zatmenie-16-maya-chto-nelzya-delat-primety-i-ritualy-266623322.html

Лунное затмение 16 мая: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Лунное затмение 16 мая: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Первое полное лунное затмение в 2022-м жители Земли увидят 16 мая – наблюдать это небесное явление смогут жители Северной и Южной Америки, Африки, Европы и... 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T14:34+0400

2022-05-13T14:34+0400

2022-05-13T14:34+0400

справки

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Астрономических явлений люди боялись с древности, и связывали с ними различные проблемы и природные катаклизмы.И хотя наука давно объяснила происхождение лунных затмений и других природных явлений, суеверия, приметы и ритуалы сохранились по сей день.Что нельзя делать во время лунного затмения 16 мая, какие приметы, суеверия и ритуалы связаны с ним, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьУченые утверждают, что лунное затмение можно не только увидеть, но и почувствовать, поскольку любые события, происходящие с Луной, влияют напрямую на земную жизнь.По статистике, в период лунного затмения возрастает количество преступлений и ДТП. Влияние лунного затмения обычно ощущается за три дня до самого события и три после. Следовательно, во время первого лунного затмения в 2022-м нужно быть осторожными примерно с 13 по 19 мая включительно.В период лунного затмения нельзя принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением. Во время лунного затмения нельзя делать операции, проводить какие-либо процедуры и желательно отложить консультации у врачей на более благоприятный период.Решать финансовые проблемы в период лунного затмения нельзя – брать ссуды, кредиты, брать и давать в долг. В это время также нельзя делать и получать дорогие подарки. Категорически нельзя во время лунного затмения выяснять отношения – по приметам конфликт может привести к непоправимым результатам.Нельзя во время лунного затмения ехать в командировку или путешествовать – по приметам в этот период возрастает опасность несчастных случаев. Менять имидж во время лунных затмений нельзя – все манипуляции с собственной внешностью лучше отложить на более благоприятный период. Заниматься спортом во время лунного затмения нельзя, поэтому серьезные нагрузки в эти дни воспрещены.Приметы и ритуалыМедиумы, шаманы, целители и травники с трепетом ждут лунное затмение и говорят, что ритуалы, проведенные в это время, имеют огромную силу.Вступать в интимные отношения в период лунного затмения нельзя. По приметам дети, зачатые и рожденные в это время, проявляют худшие черты характера, которые исправить невозможно.Нельзя в лунное затмение играть свадьбу. Есть примета, что брак заключенный в это время прочным не будет.Плохая примета употреблять во время лунного затмения алкоголь. Считается, что это может стать причиной возникновения вредных привычек.В тоже время люди верили, что в лунное затмение можно избавиться от вредных привычек и проводили соответствующие ритуалы. Некоторые ритуалы проводят и сегодня.Ритуал на исполнение желанийРитуал на исполнение желаний проводят за 10 минут до или после лунного затмения, когда вселенная имеет сильное воздействие и прошение человека будет быстрее услышано.Чтобы провести ритуал, закройте глаза и представьте себя в приятном для вас месте. Затем произнесите магические слова: "Я красив(а), успешен(на), богат(а)! Деньги сами ищут путь в мой кошелек, здоровье – в мое тело, знания – в мой разум!"Помочь воображению можно картинкой, на которой изображена ваша мечта – всматривайтесь в нее и, главное, верьте, что задуманное исполнится.Ритуал на очищениеЗа час до наступления лунного затмения выпейте стакан воды и примите контрастный душ, меняя воду не меньше пяти раз. Мужчины ритуал должны закончить холодной водой, а женщины – теплой. Зажгите свечу и подумайте о своей жизни, не отрывая взгляда от пламени. Потом посмотрите на себя в зеркало, лягте в кровать, головой в направлении севера, и посмотрите на себя как бы со стороны. Подумайте о своих проблемах и привычках, от которых хотите избавиться и переведите их на своего "двойника". Затем сжимайте изображение, чтобы оно растворилось в воздухе, полежите еще немного, а после потушите свечу и снова примите контрастный душ.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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