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Монстр галактики: ученые впервые получили изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Монстр галактики: ученые впервые получили изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Эта черная дыра находится очень далеко от нас – примерно в 27 000 световых лет, уверяют ученые 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T10:50+0400
2022-05-13T10:50+0400
2022-05-13T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Первый снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь смогли зафиксировать ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, говорится на портале EHT."Данное изображение – долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики", – говорят эксперты.Этот кадр стал первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, – черная дыра.Специалисты объясняют: черная дыра абсолютно темная, поэтому ее нельзя увидеть. Но вокруг нее присутствует светящийся газ. Темная центральная область на изображении называется "тенью". EHT зафиксировал свет, искривленный гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца, уточняется в тексте.Черная дыра расположена на расстоянии 27 000 световых лет от Земли. Чтобы получить картинку, команде ученых пришлось объединить восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп. Он собирал данные на протяжении нескольких ночей. Астрофизики сравнили процесс с использованием длинной экспозиции на фотоаппарате.
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Монстр галактики: ученые впервые получили изображение черной дыры в центре Млечного Пути
10:50 13.05.2022 (обновлено: 11:06 13.05.2022)
Эта черная дыра находится очень далеко от нас – примерно в 27 000 световых лет, уверяют ученые
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik.
Первый снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь смогли зафиксировать ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, говорится на портале EHT
.
"Данное изображение – долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики", – говорят эксперты.
Этот кадр стал первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, – черная дыра.
Специалисты объясняют: черная дыра абсолютно темная, поэтому ее нельзя увидеть. Но вокруг нее присутствует светящийся газ. Темная центральная область на изображении называется "тенью". EHT зафиксировал свет, искривленный гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца, уточняется в тексте.
Черная дыра расположена на расстоянии 27 000 световых лет от Земли. Чтобы получить картинку, команде ученых пришлось объединить восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп. Он собирал данные на протяжении нескольких ночей. Астрофизики сравнили процесс с использованием длинной экспозиции на фотоаппарате.