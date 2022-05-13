https://sputnik-georgia.ru/20220513/monstr-galaktiki-uchenye-vpervye-poluchili-izobrazhenie-chernoy-dyry-v-tsentre-mlechnogo-puti-266616564.html

Монстр галактики: ученые впервые получили изображение черной дыры в центре Млечного Пути

Монстр галактики: ученые впервые получили изображение черной дыры в центре Млечного Пути

Эта черная дыра находится очень далеко от нас – примерно в 27 000 световых лет, уверяют ученые 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T10:50+0400

2022-05-13T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Первый снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь смогли зафиксировать ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, говорится на портале EHT."Данное изображение – долгожданная возможность взглянуть на массивный объект, расположенный в самом центре нашей галактики", – говорят эксперты.Этот кадр стал первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, – черная дыра.Специалисты объясняют: черная дыра абсолютно темная, поэтому ее нельзя увидеть. Но вокруг нее присутствует светящийся газ. Темная центральная область на изображении называется "тенью". EHT зафиксировал свет, искривленный гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца, уточняется в тексте.Черная дыра расположена на расстоянии 27 000 световых лет от Земли. Чтобы получить картинку, команде ученых пришлось объединить восемь радиообсерваторий в единый виртуальный телескоп. Он собирал данные на протяжении нескольких ночей. Астрофизики сравнили процесс с использованием длинной экспозиции на фотоаппарате.

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