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"Нацдвижение" неправильно относится к эмигрантам – Вольский

"Нацдвижение" неправильно относится к эмигрантам – Вольский

За границей легче распространять дезинформацию, нежели внутри страны, считает Вольский 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T18:01+0400

2022-05-13T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. У крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" сложилось неправильное отношение к эмигрантам, заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский.Так Вольский прокомментировал заявление лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. По словам Мелия, оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдовы для победы на выборах. Речь идет о повышении избирательной активности грузинских эмигрантов."Нацдвижение" не раз выдвигало требование о назначении в стране досрочных парламентских выборов, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" сфальсифицировала все последние выборы - парламентские в 2020 году и местные в 2021 году.Между тем, накануне Мелия заявил, что благодаря усилиям международных партнеров на выборах в Молдове проголосовали 300 тысяч представителей диаспоры, тогда как на парламентских выборах в Грузии - всего 12 тысяч грузинских эмигрантов. Если бы на выборы пошли 100 тысяч эмигрантов, то победу одержала бы оппозиция.Заявление уже прокомментировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявив, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году.Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году. Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Нацдвижения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну.Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".

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политика, новости, грузия, ника мелия, молдова, ираклий гарибашвили