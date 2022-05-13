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"Нацдвижение" неправильно относится к эмигрантам – Вольский
"Нацдвижение" неправильно относится к эмигрантам – Вольский
За границей легче распространять дезинформацию, нежели внутри страны, считает Вольский 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T18:01+0400
2022-05-13T18:01+0400
2022-05-13T18:01+0400
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ника мелия
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. У крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" сложилось неправильное отношение к эмигрантам, заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский.Так Вольский прокомментировал заявление лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. По словам Мелия, оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдовы для победы на выборах. Речь идет о повышении избирательной активности грузинских эмигрантов."Нацдвижение" не раз выдвигало требование о назначении в стране досрочных парламентских выборов, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" сфальсифицировала все последние выборы - парламентские в 2020 году и местные в 2021 году.Между тем, накануне Мелия заявил, что благодаря усилиям международных партнеров на выборах в Молдове проголосовали 300 тысяч представителей диаспоры, тогда как на парламентских выборах в Грузии - всего 12 тысяч грузинских эмигрантов. Если бы на выборы пошли 100 тысяч эмигрантов, то победу одержала бы оппозиция.Заявление уже прокомментировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявив, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году.Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году. Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Нацдвижения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну.Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".
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политика, новости, грузия, ника мелия, молдова, ираклий гарибашвили
"Нацдвижение" неправильно относится к эмигрантам – Вольский
За границей легче распространять дезинформацию, нежели внутри страны, считает Вольский
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. У крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" сложилось неправильное отношение к эмигрантам, заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский.
Так Вольский прокомментировал заявление лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. По словам Мелия, оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдовы для победы на выборах. Речь идет о повышении избирательной активности грузинских эмигрантов.
"Гораздо легче распространять дезинформацию, фейк-ньюсы за границей, и этим у них (представителей оппозиции - ред.) сформировалось неправильное, безосновательное отношение к эмигрантам. Поскольку их информационный интернет-ресурс сильнее и лучше распространяется заграницей, они считают, что грузины за рубежом не знают, что здесь происходит", - заявил Вольский.
"Нацдвижение" не раз выдвигало требование о назначении в стране досрочных парламентских выборов, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" сфальсифицировала все последние выборы - парламентские в 2020 году и местные в 2021 году.
Между тем, накануне Мелия заявил, что благодаря усилиям международных партнеров на выборах в Молдове проголосовали 300 тысяч представителей диаспоры, тогда как на парламентских выборах в Грузии - всего 12 тысяч грузинских эмигрантов. Если бы на выборы пошли 100 тысяч эмигрантов, то победу одержала бы оппозиция.
Заявление уже прокомментировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявив, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году.
Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году. Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Нацдвижения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну.
Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".