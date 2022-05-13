https://sputnik-georgia.ru/20220513/ostavili-kak-pushechnoe-myaso---ukrainskiy-voennoplennyy-rasskazal-kak-ikh-brosili-v-boyu-266628096.html

"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили в бою

"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили в бою

Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают. Смотрите в видео, что... 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T16:50+0400

2022-05-13T16:50+0400

2022-05-13T16:50+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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видео

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"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем", все", - сказал Сердюк.Он уточнил, что не знает, сколько точно человек было в его отряде, но, по словам командира, речь шла о 45 военнослужащих. Выйти удалось 14 военным, отметил Сердюк. В таком составе они шли по лесу и встретили российских военнослужащих, рассказал пленный.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили во время боя Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк. 2022-05-13T16:50+0400 true PT0M39S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео