https://sputnik-georgia.ru/20220513/ostavili-kak-pushechnoe-myaso---ukrainskiy-voennoplennyy-rasskazal-kak-ikh-brosili-v-boyu-266628096.html
"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили в бою
"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили в бою
Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают. Смотрите в видео, что... 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T16:50+0400
2022-05-13T16:50+0400
2022-05-13T16:50+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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видео
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"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем", все", - сказал Сердюк.Он уточнил, что не знает, сколько точно человек было в его отряде, но, по словам командира, речь шла о 45 военнослужащих. Выйти удалось 14 военным, отметил Сердюк. В таком составе они шли по лесу и встретили российских военнослужащих, рассказал пленный.
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"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили во время боя
Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк.
2022-05-13T16:50+0400
true
PT0M39S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
"Оставили как пушечное мясо" - украинский военнопленный рассказал, как их бросили в бою
Командиры украинских военнослужащих не следят за своими подчиненными - случается, что в моменты опасности они попросту их бросают. Смотрите в видео, что рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк
"Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем", все", - сказал Сердюк.
Он уточнил, что не знает, сколько точно человек было в его отряде, но, по словам командира, речь шла о 45 военнослужащих. Выйти удалось 14 военным, отметил Сердюк. В таком составе они шли по лесу и встретили российских военнослужащих, рассказал пленный.