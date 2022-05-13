https://sputnik-georgia.ru/20220513/pochemu-turtsiya-ne-mozhet-smotret-polozhitelno-na-finlyandiyu-i-shvetsiyu-v-nato-266630283.html

Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО

Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО

У Турции была одна ошибка с принятием в НАТО, другой совершать не хотим, заявил Эрдоган 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T18:23+0400

2022-05-13T18:23+0400

2022-05-13T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Турция пока не может смотреть положительно на процесс вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.По его словам, скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можемВ России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России."Небывалая агрессивность": что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе >>Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.

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