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Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО
Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО
У Турции была одна ошибка с принятием в НАТО, другой совершать не хотим, заявил Эрдоган 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T18:23+0400
2022-05-13T18:23+0400
2022-05-13T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Турция пока не может смотреть положительно на процесс вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.По его словам, скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можемВ России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России."Небывалая агрессивность": что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе >>Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.
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в мире, новости, политика, финляндия, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган, россия
Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО
У Турции была одна ошибка с принятием в НАТО, другой совершать не хотим, заявил Эрдоган
ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Турция пока не может смотреть положительно на процесс вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
"Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим", - цитирует Эрдогана РИА Новости
.
По его словам, скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.