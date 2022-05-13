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Премьер исключил вероятность досрочных выборов в Грузии
Премьер исключил вероятность досрочных выборов в Грузии
Глава грузинского правительства назвал абсурдными все заявления по выборам 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T15:19+0400
2022-05-13T15:19+0400
2022-05-13T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Очередные парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Так премьер прокомментировал заявление лидера крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. По словам Мелия, оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдовы для победы на выборах. Речь идет о повышении избирательной активности грузинских эмигрантов."Нацдвижение" не раз выдвигала требование о назначении в стране досочных парламентских выборов, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" сфальсифицировала все последние выборы - парламентские в 2020 году и местные в 2021 году. Между тем, накануне Мелия заявил, что благодаря усилиям международных партнеров, на выборах в Молдове проголосовали 300 тысяч представителей диаспоры, тогда как на парламентских выборах в Грузии - всего 12 тысяч грузинских эмигрантов. Если бы на выборы пошли 100 тысяч эмигрантов, то победу одержала бы оппозиция.Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году. Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Нацдвижения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну.Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, выборы
Премьер исключил вероятность досрочных выборов в Грузии
15:19 13.05.2022 (обновлено: 16:18 13.05.2022)
Глава грузинского правительства назвал абсурдными все заявления по выборам
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Очередные парламентские выборы в Грузии состоятся в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Так премьер прокомментировал заявление лидера крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. По словам Мелия, оппозиция работает с международными партнерами над тем, чтобы воспользоваться примером Молдовы для победы на выборах. Речь идет о повышении избирательной активности грузинских эмигрантов.
"Меня больше не интересуют вопросы оппозиционеров и какие-то абсурдные заявление, связанные с выборами. Все выборы завершены, мы победили. Следующие выборы пройдут в 2024 году. Поэтому прошу вас, дайте мне время, нам нужно сделать столько дел", – заявил Гарибашвили журналистам.
"Нацдвижение" не раз выдвигала требование о назначении в стране досочных парламентских выборов, утверждая, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" сфальсифицировала все последние выборы - парламентские в 2020 году и местные в 2021 году.
Между тем, накануне Мелия заявил, что благодаря усилиям международных партнеров, на выборах в Молдове проголосовали 300 тысяч представителей диаспоры, тогда как на парламентских выборах в Грузии - всего 12 тысяч грузинских эмигрантов. Если бы на выборы пошли 100 тысяч эмигрантов, то победу одержала бы оппозиция.
Ранее вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году. Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Нацдвижения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну.
Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".