https://sputnik-georgia.ru/20220513/prezident-obespechenie-usloviy-zdorovya-saakashvili--vopros-reputatsii-gruzii-266627673.html

Президент: обеспечение здоровья Саакашвили – вопрос репутации Грузии

Президент: обеспечение здоровья Саакашвили – вопрос репутации Грузии

При этом глава государства заявила, что не будет пересматривать своего решения касательно помилования Саакашвили 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T16:45+0400

2022-05-13T16:45+0400

2022-05-13T16:50+0400

саломе зурабишвили

грузия

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политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Ради репутации Грузии должны быть предприняты все меры для обеспечения здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Утром 12 мая Саакашвили этапировали из тюрьмы в медицинский центр "Вивамеди". Этому предшествовали многочисленные заявления адвокатов, членов семьи и соратников экс-президента о том, что в тюрьме его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за границей.Что касается вопроса перевода Саакашвили на лечение за границу, по словам президента, она не может этого оценить."Пока не будет подтверждено, как президент этой страны, я не могу сказать, что в этой стране не существует того медицинского потенциала, который может это обеспечить. Если кто-то подтвердит это и сомнений не будет, тогда решение должно быть принято. Но такой ситуации, и данности сегодня для меня нет", - отметила она.Что касается вопроса, изменит ли Зурабишвили свое решение по поводу помилования Саакашвили, президент отметила, что она уже сказала то, что хотела сказать. Ранее Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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саломе зурабишвили , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили