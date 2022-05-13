https://sputnik-georgia.ru/20220513/proekt-gruzinskogo-multfilma-o-doistoricheskom-obschestve-edet-pokoryat-frantsiyu-266549199.html

Проект грузинского мультфильма о доисторическом обществе едет покорять Францию

Проект грузинского мультфильма о доисторическом обществе едет покорять Францию

В картине грузинского классика сталкиваются прогрессивное мышление и грубая сила 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Проект полнометражного грузинского мультфильма "Иги" режиссера Натии Николашвили приглашен на Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси (Festival international du film d'animation d'Annecy), который пройдет с 13 по 18 июня.Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси (Festival international du film d'animation d'Annecy) – ежегодный кинофестиваль, проводимый в июне во Франции.Проект приглашен на питчинг фестиваля, а это значит, что создатели мультфильма смогут презентовать свой проект с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать проект.Проект "Иги" – копродукция Грузии и Чехии. На данный момент проект находится на стадии поиска финансирования.Мультипликационная лента представляет собой экранизацию одноименного рассказа грузинского писателя Джемала Карчхадзе. Популярное произведение впервые было опубликовано в 1977 году в журнале "Цискари", а с 2006 года оно было включено в школьную программу Грузии.В произведении идет речь о доисторическом обществе, где человек по имени Иги задумывается о вопросах, которые раньше никто не задавал. Об этом узнает вождь племени, которому не по нраву инакомыслие Иги. Так в произведении сталкиваются прогрессивное мышление и грубая сила.

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