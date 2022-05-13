https://sputnik-georgia.ru/20220513/speysi-vpervye-poluchil-glavnuyu-rol-posle-obvineniy-v-domogatelstvakh-266625882.html

Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах

Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах

После скандала с сексуальными домогательствами карьера Кевина Спейси, кажется, сдвинулась с места 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T15:42+0400

2022-05-13T15:42+0400

2022-05-13T15:42+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кевин спейси

новости

великобритания

венгрия

монголия

сша

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23796/79/237967952_0:298:2982:1975_1920x0_80_0_0_aad1988464faf7938bae99694d25b6b7.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Известный американский киноактер Кевин Спейси впервые после долгой паузы, связанной с обвинениями в домогательствах, вновь сыграет главную роль в кино, сообщает Deadline. Известно, что название будущего фильма "1242 – Выход на Запад" – это историческая драма венгерского режиссера Питера Сооса. Проект является копродукцией Великобритании, Венгрии и Монголии.В центре сюжета – история о внуке Чингисхана хане Батые, который был опытным военачальником и выигрывал сражения от Китая до Персии. Подробности о роли Спейси пока неизвестны, однако отмечается, что его коллегами по съемочной площадке станут Эрик Робертс и Кристофер Ламберт.Успешная карьера Спейси была жестко прервана пять лет назад из-за сексуальных домогательств. Артиста обвинили в харассменте 15 человек, однако никто из них не смог доказать его вины, в связи с чем судебные дела были остановлены. При этом сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицал.Правда, на фоне громкого скандала Кевина отстранили от съемок в сериале "Карточный домик", где он блестяще сыграл роль Фрэнка Андервуда. А вот кинокартину "Все деньги мира" со Спейси и вовсе пересняли, отдав роль Спейси Кристоферу Пламмеру.

великобритания

венгрия

монголия

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кевин спейси, новости, великобритания, венгрия, монголия, сша, шоу-бизнес