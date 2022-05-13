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Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах
Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах
После скандала с сексуальными домогательствами карьера Кевина Спейси, кажется, сдвинулась с места 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T15:42+0400
2022-05-13T15:42+0400
2022-05-13T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Известный американский киноактер Кевин Спейси впервые после долгой паузы, связанной с обвинениями в домогательствах, вновь сыграет главную роль в кино, сообщает Deadline. Известно, что название будущего фильма "1242 – Выход на Запад" – это историческая драма венгерского режиссера Питера Сооса. Проект является копродукцией Великобритании, Венгрии и Монголии.В центре сюжета – история о внуке Чингисхана хане Батые, который был опытным военачальником и выигрывал сражения от Китая до Персии. Подробности о роли Спейси пока неизвестны, однако отмечается, что его коллегами по съемочной площадке станут Эрик Робертс и Кристофер Ламберт.Успешная карьера Спейси была жестко прервана пять лет назад из-за сексуальных домогательств. Артиста обвинили в харассменте 15 человек, однако никто из них не смог доказать его вины, в связи с чем судебные дела были остановлены. При этом сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицал.Правда, на фоне громкого скандала Кевина отстранили от съемок в сериале "Карточный домик", где он блестяще сыграл роль Фрэнка Андервуда. А вот кинокартину "Все деньги мира" со Спейси и вовсе пересняли, отдав роль Спейси Кристоферу Пламмеру.
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кевин спейси, новости, великобритания, венгрия, монголия, сша, шоу-бизнес
Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах
После скандала с сексуальными домогательствами карьера Кевина Спейси, кажется, сдвинулась с места
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik.
Известный американский киноактер Кевин Спейси впервые после долгой паузы, связанной с обвинениями в домогательствах, вновь сыграет главную роль в кино, сообщает
Deadline.
Известно, что название будущего фильма "1242 – Выход на Запад" – это историческая драма венгерского режиссера Питера Сооса. Проект является копродукцией Великобритании, Венгрии и Монголии.
В центре сюжета – история о внуке Чингисхана хане Батые, который был опытным военачальником и выигрывал сражения от Китая до Персии.
Подробности о роли Спейси пока неизвестны, однако отмечается, что его коллегами по съемочной площадке станут Эрик Робертс и Кристофер Ламберт.
Успешная карьера Спейси была жестко прервана пять лет назад из-за сексуальных домогательств. Артиста обвинили в харассменте 15 человек, однако никто из них не смог доказать его вины, в связи с чем судебные дела были остановлены. При этом сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицал.
Правда, на фоне громкого скандала Кевина отстранили от съемок в сериале "Карточный домик", где он блестяще сыграл роль Фрэнка Андервуда. А вот кинокартину "Все деньги мира" со Спейси и вовсе пересняли, отдав роль Спейси Кристоферу Пламмеру.