https://sputnik-georgia.ru/20220513/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-formulu-1-266631602.html

Тест: насколько хорошо вы знаете "Формулу-1"

Тест: насколько хорошо вы знаете "Формулу-1"

Ровно 72 года назад в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1" 13.05.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

формула 1

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Специально к этому дню Sputnik Грузия составил небольшой тест, чтобы вы смогли проверить свои знания об этих гонках и узнать что-то новое.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тесты, интерактив, формула 1, тесты