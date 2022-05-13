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Тест: насколько хорошо вы знаете "Формулу-1"
Тест: насколько хорошо вы знаете "Формулу-1"
Ровно 72 года назад в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1" 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T20:57+0400
2022-05-13T20:57+0400
2022-05-13T21:00+0400
тесты
интерактив
формула 1
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Специально к этому дню Sputnik Грузия составил небольшой тест, чтобы вы смогли проверить свои знания об этих гонках и узнать что-то новое.
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тесты, интерактив, формула 1, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете "Формулу-1"
20:57 13.05.2022 (обновлено: 21:00 13.05.2022)
Ровно 72 года назад в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1"
Специально к этому дню Sputnik Грузия составил небольшой тест, чтобы вы смогли проверить свои знания об этих гонках и узнать что-то новое.