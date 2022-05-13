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У Гелати будет новая крыша: что происходит с храмом XII века в Грузии?
У Гелати будет новая крыша: что происходит с храмом XII века в Грузии?
Последние несколько лет за спасение уникального памятника в Грузии борются лучшие местные и зарубежные специалисты 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T14:54+0400
2022-05-13T14:54+0400
2022-05-13T16:30+0400
гелати
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Специалисты сменят кровлю главного храма монастырского комплекса Гелати XII века на западе Грузии для устранения проблемы влажности, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.Соответствующие работы начнутся 13 мая и завершатся в начале июня 2022 года. Проект новой временной кровли был спланирован в соответствии с исследованиями (в том числе гигрометрическими) и рекомендациями высококвалифицированных специалистов ЮНЕСКО, и работы будут проводиться под их руководством. Рекомендации, согласно которым летом необходимо снять дефектное плиточное покрытие на западном рукаве главного храма Гелати, чтобы удалить со стен и арок влагу, выдали известный климатолог Алессандро Масари и всемирно известный архитектор-реставратор профессор Хьюго Тониетти, которые исследовали средневековый памятник 27 января 2022 года.25 марта Совет по охране культурного наследия Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии согласовал новый проект временной металлической кровли, созданный под личным руководством профессора Хьюго Тониета. Работы по осуществлению данного проекта возглавит сам профессор.Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
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гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
У Гелати будет новая крыша: что происходит с храмом XII века в Грузии?
14:54 13.05.2022 (обновлено: 16:30 13.05.2022)
Последние несколько лет за спасение уникального памятника в Грузии борются лучшие местные и зарубежные специалисты
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Специалисты сменят кровлю главного храма монастырского комплекса Гелати XII века на западе Грузии для устранения проблемы влажности, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.
"Для удаления влаги, оставшейся в западном рукаве и арках храма Рождества Пресвятой Богородицы монастырского комплекса Гелати, планируется снять защитное временное металлическое покрытие, установленное на этом участке кровли храма в 2020 году, и кровлю из глазурованной черепицы с дефектами, допущенными согласно проекту 2008 года, и установить новую временную кровлю", – говорится в сообщении Минкульта.
Соответствующие работы начнутся 13 мая и завершатся в начале июня 2022 года. Проект новой временной кровли был спланирован в соответствии с исследованиями (в том числе гигрометрическими) и рекомендациями высококвалифицированных специалистов ЮНЕСКО, и работы будут проводиться под их руководством.
Рекомендации, согласно которым летом необходимо снять дефектное плиточное покрытие на западном рукаве главного храма Гелати, чтобы удалить со стен и арок влагу, выдали известный климатолог Алессандро Масари и всемирно известный архитектор-реставратор профессор Хьюго Тониетти, которые исследовали средневековый памятник 27 января 2022 года.
"Исходя из того, что испарение проходит внутри храма, это затрудняет процесс высыхания в западном рукаве храма и тем самым угрожает настенной росписи. По четкой рекомендации климатолога Алессандро Масари и профессора Хьюго Тонье, в процессе испарения, для защиты западного рукава от метеоусловий (дождь), необходимо устроить новую временную крышу", – отмечают в ведомстве.
25 марта Совет по охране культурного наследия Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии согласовал новый проект временной металлической кровли, созданный под личным руководством профессора Хьюго Тониета. Работы по осуществлению данного проекта возглавит сам профессор.
Напомним, UNESCO и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) положительно оценили неотложные реставрационные работы в храме Гелати (XII век) в 2021 году, проведенные международными экспертами, приглашенными министерством культуры, спорта и молодежи в Гелатский монастырь.
С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.