https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-gruzii-dostatochno-pshenichnoy-muki---minselkhoz-266630519.html

В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз

В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз

Через полтора - два месяца в Грузии начнется сбор местного урожая пшеницы 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T18:43+0400

2022-05-13T18:43+0400

2022-05-13T18:43+0400

грузия

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леван силагава

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хлеб

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Проблем с запасами пшеничной муки в Грузии нет, страна закупает ее по низкой цене, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили. Ранее стало известно, что в Грузии заканчиваются запасы пшеницы. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.По его словам, примерно через полтора - два месяца уже начнется сбор местного урожая. Во всем мире уже начинается новый сезон, который приходится на июль-август."А это уже, естественно, приводит к разработке новой ценовой политики", - отметил Ханишвили.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.

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грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб