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В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз
В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз
Через полтора - два месяца в Грузии начнется сбор местного урожая пшеницы 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T18:43+0400
2022-05-13T18:43+0400
2022-05-13T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Проблем с запасами пшеничной муки в Грузии нет, страна закупает ее по низкой цене, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили. Ранее стало известно, что в Грузии заканчиваются запасы пшеницы. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.По его словам, примерно через полтора - два месяца уже начнется сбор местного урожая. Во всем мире уже начинается новый сезон, который приходится на июль-август."А это уже, естественно, приводит к разработке новой ценовой политики", - отметил Ханишвили.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.
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грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб
В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз
Через полтора - два месяца в Грузии начнется сбор местного урожая пшеницы
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Проблем с запасами пшеничной муки в Грузии нет, страна закупает ее по низкой цене, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили.
Ранее стало известно, что в Грузии заканчиваются запасы пшеницы. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.
"Одновременно и того и другого быть не может. Пшеницу не будут молоть, если на рынке будет дешевая мука. Это мотивировано тем, чтобы население получало максимально дешевую муку, какая только может быть на мировом рынке. Поэтому в плане запасов, естественно, проблем нет, сегодня есть запасы муки, а не пшеницы", - сказал Ханишвили.
По его словам, примерно через полтора - два месяца уже начнется сбор местного урожая. Во всем мире уже начинается новый сезон, который приходится на июль-август.
"А это уже, естественно, приводит к разработке новой ценовой политики", - отметил Ханишвили.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.