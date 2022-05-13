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В Грузии потеплеет до 29 градусов
В Грузии потеплеет до 29 градусов
В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T17:34+0400
2022-05-13T17:34+0400
2022-05-13T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии повысится до 29 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В пятницу и в субботу синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Грузии. Температура воздуха в низине зафиксируется на отметке плюс 24 – 29 градусов.В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится.Погода сравнительно ухудшится в понедельник из-за распространения влажных и прохладных воздушных масс на территории страны. В большинстве районов ожидаются дождливая погода и усиление ветра. Температура воздуха сравнительно понизится до 21 – 25 градусов.Что касается Тбилиси, то в столице на выходных ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 26 – 28 градусов.В понедельник в Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 20-22 градусов.
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погода, грузия, новости, тбилиси
В Грузии потеплеет до 29 градусов
17:34 13.05.2022 (обновлено: 17:41 13.05.2022)
В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии повысится до 29 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В пятницу и в субботу синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Грузии. Температура воздуха в низине зафиксируется на отметке плюс 24 – 29 градусов.
В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится.
Погода сравнительно ухудшится в понедельник из-за распространения влажных и прохладных воздушных масс на территории страны. В большинстве районов ожидаются дождливая погода и усиление ветра. Температура воздуха сравнительно понизится до 21 – 25 градусов.
Что касается Тбилиси, то в столице на выходных ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 26 – 28 градусов.
В понедельник в Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 20-22 градусов.