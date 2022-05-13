https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-gruzii-potepleet-do-29-gradusov-266628495.html

В Грузии потеплеет до 29 градусов

В Грузии потеплеет до 29 градусов

В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T17:34+0400

2022-05-13T17:34+0400

2022-05-13T17:41+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865093_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_87f440790a1e71fba52c88a171826959.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии повысится до 29 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В пятницу и в субботу синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Грузии. Температура воздуха в низине зафиксируется на отметке плюс 24 – 29 градусов.В воскресение в некоторых районах ожидаются осадки, однако высокая температура сохранится.Погода сравнительно ухудшится в понедельник из-за распространения влажных и прохладных воздушных масс на территории страны. В большинстве районов ожидаются дождливая погода и усиление ветра. Температура воздуха сравнительно понизится до 21 – 25 градусов.Что касается Тбилиси, то в столице на выходных ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 26 – 28 градусов.В понедельник в Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилиться до 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 20-22 градусов.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, тбилиси