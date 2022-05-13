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В Грузии токсичная политическая среда – эксперт
В Грузии токсичная политическая среда – эксперт
Токсичность выражается в особо остром противостоянии между оппозицией и властью, уточнил эксперт 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T13:51+0400
2022-05-13T13:51+0400
2022-05-13T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии очень токсичная политическая среда, и последние два года страна живет в состоянии хронического политического кризиса, считает политолог Гия Нодия.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Мы живем от одного скандала к другому, что в главах общества сокращает эффективность власти и доверие к политическому классу в целом, заявил Нодия."Последние два года мы живем в состоянии хронического политического кризиса. Постоянный какой-то кризис, и мы никак не можем вернуться в нормальное русло. Это очень плохо для страны, очень плохо для населения. Безусловно, это так, но, к сожалению, не видно, как можно выйти из этого положения", – отметил Нодия.Напряженные отношения между оппозицией и правящей силой еще более обострились на фоне событий на Украине. Оппозиция резко критикует правящую "Грузинскую мечту" за решение не вводить санкции против России. Более того, она обвиняет власти в оказании помощи России в обходе западных санкций.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, украина
В Грузии токсичная политическая среда – эксперт
13:51 13.05.2022 (обновлено: 14:26 13.05.2022)
Токсичность выражается в особо остром противостоянии между оппозицией и властью, уточнил эксперт
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии очень токсичная политическая среда, и последние два года страна живет в состоянии хронического политического кризиса, считает политолог Гия Нодия.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
"У нас есть очень токсичная, ядовитая политическая среда, которая выражается в особо остром противостоянии между оппозицией и властью. Власти практически не признают легитимность оппозиции, впрочем, оппозиция фактически также не признает легитимность власти. Это ненормальное положение", – заявил Нодия.
Мы живем от одного скандала к другому, что в главах общества сокращает эффективность власти и доверие к политическому классу в целом, заявил Нодия.
"Последние два года мы живем в состоянии хронического политического кризиса. Постоянный какой-то кризис, и мы никак не можем вернуться в нормальное русло. Это очень плохо для страны, очень плохо для населения. Безусловно, это так, но, к сожалению, не видно, как можно выйти из этого положения", – отметил Нодия.
Напряженные отношения между оппозицией и правящей силой еще более обострились на фоне событий на Украине. Оппозиция резко критикует правящую "Грузинскую мечту" за решение не вводить санкции против России. Более того, она обвиняет власти в оказании помощи России в обходе западных санкций.