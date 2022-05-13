https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-gruzii-toksicheskaya-politicheskaya-sreda--ekspert-266621516.html

В Грузии токсичная политическая среда – эксперт

В Грузии токсичная политическая среда – эксперт

Токсичность выражается в особо остром противостоянии между оппозицией и властью, уточнил эксперт 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T13:51+0400

2022-05-13T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии очень токсичная политическая среда, и последние два года страна живет в состоянии хронического политического кризиса, считает политолог Гия Нодия.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Мы живем от одного скандала к другому, что в главах общества сокращает эффективность власти и доверие к политическому классу в целом, заявил Нодия."Последние два года мы живем в состоянии хронического политического кризиса. Постоянный какой-то кризис, и мы никак не можем вернуться в нормальное русло. Это очень плохо для страны, очень плохо для населения. Безусловно, это так, но, к сожалению, не видно, как можно выйти из этого положения", – отметил Нодия.Напряженные отношения между оппозицией и правящей силой еще более обострились на фоне событий на Украине. Оппозиция резко критикует правящую "Грузинскую мечту" за решение не вводить санкции против России. Более того, она обвиняет власти в оказании помощи России в обходе западных санкций.

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