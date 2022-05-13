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В России начинают исследование новой вакцины от COVID-19
В России начинают исследование новой вакцины от COVID-19
Минздрав РФ дал разрешение центру Гамалеи на исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T10:19+0400
2022-05-13T10:19+0400
2022-05-13T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Клинические исследования вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц, которые разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в стране. Некоторое число добровольцев уже получили препарат и никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.Специалист пояснил, что возникают трудности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.По словам эксперта, новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, наука, минздрав россии, коронавирус covid-19
В России начинают исследование новой вакцины от COVID-19
10:19 13.05.2022 (обновлено: 10:25 13.05.2022)
Минздрав РФ дал разрешение центру Гамалеи на исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Клинические исследования вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц, которые разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в стране.
Некоторое число добровольцев уже получили препарат и никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости
директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.
"Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", – сказал Гинцбург.
Специалист пояснил, что возникают трудности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.
По словам эксперта, новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые.