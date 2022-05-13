https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-rossii-nachinayut-issledovanie-novoy-vaktsiny-ot-covid-19-266615891.html

В России начинают исследование новой вакцины от COVID-19

В России начинают исследование новой вакцины от COVID-19

Минздрав РФ дал разрешение центру Гамалеи на исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T10:19+0400

2022-05-13T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Клинические исследования вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц, которые разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в стране. Некоторое число добровольцев уже получили препарат и никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.Специалист пояснил, что возникают трудности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.По словам эксперта, новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от "Спутника V", одинаковые.

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россия, новости, наука, минздрав россии, коронавирус covid-19