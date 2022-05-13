https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-tbilisi-otkryli-memorial-gruzinam-spasavshim-evreev-vo-vremya-kholokosta--266634092.html
В Тбилиси открыли мемориал грузинам, спасавшим евреев во время Холокоста
В Тбилиси открыли мемориал грузинам, спасавшим евреев во время Холокоста
Торжественное открытие мемориала "грузинским Шиндлерам", людям, которые спасали евреев во время Холокоста, состоялось в Тбилиси. Смотрите подробности в видео... 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T19:49+0400
2022-05-13T19:49+0400
2022-05-13T20:49+0400
грузия
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Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий."Грузинскими Шиндлерами" их прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии. Он широко почитается евреями по всеми миру.20:27
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грузия, памятник, мультимедиа, видео, видео
В Тбилиси открыли мемориал грузинам, спасавшим евреев во время Холокоста
19:49 13.05.2022 (обновлено: 20:49 13.05.2022)
Торжественное открытие мемориала "грузинским Шиндлерам", людям, которые спасали евреев во время Холокоста, состоялось в Тбилиси. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия
Серги Метревели, Григол Перадзе, Михаил Кедия и Саба Клдиашвили – грузины, которые ценой собственной жизни освобождали людей из немецких лагерей и их имена навсегда вписаны в историю тех трагических событий.
"Грузинскими Шиндлерами" их прозвали в честь самого известного немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии. Он широко почитается евреями по всеми миру.20:27