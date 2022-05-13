https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-tbilisi-proydut-dni-shokolada-266617986.html

В Тбилиси пройдут Дни шоколада

В Тбилиси пройдут Дни шоколада

Сладкоежки и не только приглашаются на тбилисский "Базар Орбелиани", где смогут окунуться в мир шоколадной продукции 13.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Дни шоколада пройдут на cтоличном "Базаре Орбелиани" с 13 по 15 мая, говорится в сообщении организаторов.В течение нескольких дней гости смогут испробовать различные виды шоколада, в том числе ручной работы.В день открытия "шоколадных дней", желающие смогут посетить мастер-класс известного специалиста из Швейцарии, признанного эксперта в области кондитерских изделий и менеджера по развитию продуктов Swiss Candy Consulting Вернера Ругзегера.Начало мероприятия в 17:30.

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культура, грузия, общество, тбилиси, новости, куда сходить в тбилиси в выходные