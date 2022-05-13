https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-tbilisskom-tsirke-pokazhut-novogo-don-zhuana-po-pushkinu-i-moleru-266621347.html
В Тбилисском цирке покажут нового "Дон Жуана" по Пушкину и Мольеру
В Тбилисском цирке покажут нового "Дон Жуана" по Пушкину и Мольеру
Произведение, ставшее классикой, будет представлено зрителю совершенно в другом содержании и форме, обещают авторы проекта 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T13:28+0400
2022-05-13T13:28+0400
2022-05-13T13:28+0400
тбилисский цирк
культура
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александр пушкин
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Премьера спектакля "Дон Жуан" по мотивам "Дон Жуана" Мольера и "Каменного Гостя" Пушкина пройдет на сцене Тбилисского цирка в исполнении актеров театральной компании "Хвлики" ("Lizard) 21 мая.Спектакль ставился при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Режиссер постановки – Саба Асламазишвили."Независимая театральная компания "Ящерица" покажет на сцене объединенную версию "Дон Жуана" Мольера и Александра Пушкина. Работа, ставшая классикой, будет представлена зрителю совершенно в другом содержании и форме", – обещают авторы проекта.В спектакле заняты актеры: Владимир Вашакидзе, Мариам Балахадзе, Анико Шургая, Энди Дзидзава, Гивико Бараташвили, Георгий Макадзе, Торнике Какулия, Гага Арабули, Лука Ахаладзе и Андриа Вачридзе.Художник постановки – Барбара Асламази, композиторы – Константин Эджибашвили и Вахтанг Гвахария.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский цирк, культура, грузия, новости, александр пушкин, спектакль, театр, тбилиси, анонсы
В Тбилисском цирке покажут нового "Дон Жуана" по Пушкину и Мольеру
Произведение, ставшее классикой, будет представлено зрителю совершенно в другом содержании и форме, обещают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Премьера спектакля "Дон Жуан" по мотивам "Дон Жуана" Мольера и "Каменного Гостя" Пушкина пройдет на сцене Тбилисского цирка в исполнении актеров театральной компании "Хвлики" ("Lizard) 21 мая.
Спектакль ставился при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Режиссер постановки – Саба Асламазишвили.
"Независимая театральная компания "Ящерица" покажет на сцене объединенную версию "Дон Жуана" Мольера и Александра Пушкина. Работа, ставшая классикой, будет представлена зрителю совершенно в другом содержании и форме", – обещают авторы проекта.
В спектакле заняты актеры: Владимир Вашакидзе, Мариам Балахадзе, Анико Шургая, Энди Дзидзава, Гивико Бараташвили, Георгий Макадзе, Торнике Какулия, Гага Арабули, Лука Ахаладзе и Андриа Вачридзе.
Художник постановки – Барбара Асламази, композиторы – Константин Эджибашвили и Вахтанг Гвахария.