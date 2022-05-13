https://sputnik-georgia.ru/20220513/vaktsinu-protiv-vpch-sdelali-32-tysyacham-devochkam-v-gruzii-266627444.html

Вакцину против ВПЧ сделали 32 тысячам девочек в Грузии

Вакцину против ВПЧ сделали 32 тысячам девочек в Грузии

Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T16:27+0400

2022-05-13T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Вакцину против папилломавируса в Грузии, по последним данным, сделали 32 тысячам девочек в возрасте от 10 до 12 лет, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии.В этом году началась вакцинация девочек в возрасте 13-18 лет против папилломавируса. До этого данную прививку делали только девочкам в возрасте 10-12 лет. Вакцинация против папилломавируса бесплатная.Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. В 80% случаях рак шейки матки вызывает именно папилломавирус. Ежегодно в мире от этого заболевания умирают 270 тысяч женщин.В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии отмечают, что важно вакцинировать девочек до начала половых отношений, чтобы в том случае, если у партнера будет данный вирус, они не заразились им и были защищены.Вакцинация против ВПЧ значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.

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здоровье, общество, грузия, новости