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Вакцину против ВПЧ сделали 32 тысячам девочек в Грузии
Вакцину против ВПЧ сделали 32 тысячам девочек в Грузии
Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T16:27+0400
2022-05-13T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Вакцину против папилломавируса в Грузии, по последним данным, сделали 32 тысячам девочек в возрасте от 10 до 12 лет, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии.В этом году началась вакцинация девочек в возрасте 13-18 лет против папилломавируса. До этого данную прививку делали только девочкам в возрасте 10-12 лет. Вакцинация против папилломавируса бесплатная.Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. В 80% случаях рак шейки матки вызывает именно папилломавирус. Ежегодно в мире от этого заболевания умирают 270 тысяч женщин.В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии отмечают, что важно вакцинировать девочек до начала половых отношений, чтобы в том случае, если у партнера будет данный вирус, они не заразились им и были защищены.Вакцинация против ВПЧ значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.
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здоровье, общество, грузия, новости
Вакцину против ВПЧ сделали 32 тысячам девочек в Грузии
16:27 13.05.2022 (обновлено: 16:29 13.05.2022)
Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Вакцину против папилломавируса в Грузии, по последним данным, сделали 32 тысячам девочек в возрасте от 10 до 12 лет, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Вакцинацию девочкам сделали в рамках госпрограммы иммунизации Грузии.
В этом году началась вакцинация девочек в возрасте 13-18 лет против папилломавируса. До этого данную прививку делали только девочкам в возрасте 10-12 лет. Вакцинация против папилломавируса бесплатная.
Подростки до 15 лет должны сделать две дозы вакцины с интервалом не менее 6 месяцев. В возрасте 15–18 лет – три дозы. При этом минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее 1 месяца, а между второй и третьей дозой – не менее 3 месяцев.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. В 80% случаях рак шейки матки вызывает именно папилломавирус. Ежегодно в мире от этого заболевания умирают 270 тысяч женщин.
В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии отмечают, что важно вакцинировать девочек до начала половых отношений, чтобы в том случае, если у партнера будет данный вирус, они не заразились им и были защищены.
Вакцинация против ВПЧ значительно снижает риск возникновения рака шейки матки.