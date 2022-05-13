https://sputnik-georgia.ru/20220513/vlasti-gruzii-budut-pooschryat-poisk-nefti-i-gaza-na-territorii-strany-266637596.html

Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны

Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны

Власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои потребности в газе и нефти за счет добычи на своих территориях, заявил министр 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T23:53+0400

2022-05-13T23:53+0400

2022-05-13T23:53+0400

грузия

новости

экономика

добыча нефти

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Государственная политика Грузии направлена на максимальное способствование инвестициям в поиск и добычу нефти и газа в Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на встрече Энергетического совета континентальной Европы в Тбилиси.Встреча Энергетического совета континентальной Европы проходит в Тбилиси 13-14 мая. В ней принимают участие представители крупных региональных корпораций, часть из которых заинтересована Грузией.При этом глава Минэкономики отметил, что власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои нужды в этих ресурсах за счет добычи на своих территориях."Исследовательские работы по существующим лицензиям на поиск выглядят перспективно", - сказал Давиташвили.Он также отметил важность энергетической независимости на фоне создавшейся геополитической ситуации и готовность Грузии работать по развитию добычи нефти на своей территории.По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, добыча нефти, леван давиташвили