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Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны
Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны
Власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои потребности в газе и нефти за счет добычи на своих территориях, заявил министр 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T23:53+0400
2022-05-13T23:53+0400
2022-05-13T23:53+0400
грузия
новости
экономика
добыча нефти
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Государственная политика Грузии направлена на максимальное способствование инвестициям в поиск и добычу нефти и газа в Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на встрече Энергетического совета континентальной Европы в Тбилиси.Встреча Энергетического совета континентальной Европы проходит в Тбилиси 13-14 мая. В ней принимают участие представители крупных региональных корпораций, часть из которых заинтересована Грузией.При этом глава Минэкономики отметил, что власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои нужды в этих ресурсах за счет добычи на своих территориях."Исследовательские работы по существующим лицензиям на поиск выглядят перспективно", - сказал Давиташвили.Он также отметил важность энергетической независимости на фоне создавшейся геополитической ситуации и готовность Грузии работать по развитию добычи нефти на своей территории.По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, добыча нефти, леван давиташвили
Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны
Власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои потребности в газе и нефти за счет добычи на своих территориях, заявил министр
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Государственная политика Грузии направлена на максимальное способствование инвестициям в поиск и добычу нефти и газа в Грузии, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на встрече Энергетического совета континентальной Европы в Тбилиси.
Встреча Энергетического совета континентальной Европы проходит в Тбилиси 13-14 мая. В ней принимают участие представители крупных региональных корпораций, часть из которых заинтересована Грузией.
"Современные технологии дают возможность снизить геологические и инвестиционные риски, а политика государства направлена на то, чтобы максимально способствовать привлечению инвестиции как для поиска нефти и газа, так и для их добычи", - сказал Давиташвили.
При этом глава Минэкономики отметил, что власти надеются, что Грузия сможет через несколько лет удовлетворять свои нужды в этих ресурсах за счет добычи на своих территориях.
"Исследовательские работы по существующим лицензиям на поиск выглядят перспективно", - сказал Давиташвили.
Он также отметил важность энергетической независимости на фоне создавшейся геополитической ситуации и готовность Грузии работать по развитию добычи нефти на своей территории.
По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.