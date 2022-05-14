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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек
У задержанных изъяты пистолеты, револьвер, два автомата и более 100 патронов 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T14:21+0400
2022-05-14T14:21+0400
2022-05-14T15:40+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали десять человек в Тбилиси и регионах страны, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, самому старшему из задержанных 54 года, а самому младшему – 22. При этом трое обвиняемых в прошлом были судимы за различные преступления. В рамках следствия полицейские изъяли у задержанных три пистолета, револьвер, два автомата, ружья и более 100 патронов. В случае обвинительного приговора всем задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек
14:21 14.05.2022 (обновлено: 15:40 14.05.2022)
У задержанных изъяты пистолеты, револьвер, два автомата и более 100 патронов
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали десять человек в Тбилиси и регионах страны, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, самому старшему из задержанных 54 года, а самому младшему – 22. При этом трое обвиняемых в прошлом были судимы за различные преступления.
В рамках следствия полицейские изъяли у задержанных три пистолета, револьвер, два автомата, ружья и более 100 патронов.
В случае обвинительного приговора всем задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия.