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КПП на границе между Грузией и Арменией
КПП на границе между Грузией и Арменией
Из Грузии в Армению можно попасть автомобильным, железнодорожным и воздушным путями 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T21:02+0400
2022-05-14T21:02+0400
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Кроме постоянного авиасообщения между Тбилиси и Ереваном, между странами курсируют микроавтобусы, минивены, поезда. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, кроме того Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию. Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, какие контрольно-пропускные пункты действуют между странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Между странами оформлено 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, и прочие. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, sputnik, армения, кпп, кпп "баграташен", инфографика, инфографика
КПП на границе между Грузией и Арменией
Из Грузии в Армению можно попасть автомобильным, железнодорожным и воздушным путями
Кроме постоянного авиасообщения между Тбилиси и Ереваном, между странами курсируют микроавтобусы, минивены, поезда. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, кроме того Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию. Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, какие контрольно-пропускные пункты действуют между странами.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Между странами оформлено 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, и прочие. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии.