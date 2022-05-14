https://sputnik-georgia.ru/20220514/kpp-na-granitse-mezhdu-gruziey-i-armeniey--266648397.html

КПП на границе между Грузией и Арменией

КПП на границе между Грузией и Арменией

Из Грузии в Армению можно попасть автомобильным, железнодорожным и воздушным путями 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T21:02+0400

2022-05-14T21:02+0400

2022-05-14T20:59+0400

грузия

новости

sputnik

армения

кпп

кпп "баграташен"

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0e/266648367_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c6929889aa55040068db2d1b5e747d40.jpg

Кроме постоянного авиасообщения между Тбилиси и Ереваном, между странами курсируют микроавтобусы, минивены, поезда. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, кроме того Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию. Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, какие контрольно-пропускные пункты действуют между странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Между странами оформлено 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, и прочие. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, sputnik, армения, кпп, кпп "баграташен", инфографика, инфографика