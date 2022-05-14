https://sputnik-georgia.ru/20220514/peschanaya-burya-nakryla-dakotu-v-ssha-uragan-podnyal-stenu-pyli-v-sotni-metrov---video-266641819.html

Песчаная буря накрыла Дакоту: в США ураган поднял стену пыли в сотни метров – видео

Песчаная буря накрыла Дакоту: в США ураган поднял стену пыли в сотни метров – видео

Смотрите в видео кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T11:40+0400

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сша

ураган

песчаная буря

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Больше всего, по данным местных СМИ, пострадал город Су-Фолс, который накрыла мощная пыльная буря. Стихия сносила крыши домов, валила деревья.

сша

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Кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана Кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана 2022-05-14T11:40+0400 true PT0M23S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, ураган, песчаная буря, мультимедиа, видео, происшествия, в мире, видео