https://sputnik-georgia.ru/20220514/peschanaya-burya-nakryla-dakotu-v-ssha-uragan-podnyal-stenu-pyli-v-sotni-metrov---video-266641819.html
Песчаная буря накрыла Дакоту: в США ураган поднял стену пыли в сотни метров – видео
Песчаная буря накрыла Дакоту: в США ураган поднял стену пыли в сотни метров – видео
Смотрите в видео кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T11:40+0400
2022-05-14T11:40+0400
2022-05-14T11:43+0400
сша
ураган
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Больше всего, по данным местных СМИ, пострадал город Су-Фолс, который накрыла мощная пыльная буря. Стихия сносила крыши домов, валила деревья.
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Кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана
Кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана
2022-05-14T11:40+0400
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сша, ураган, песчаная буря, мультимедиа, видео, происшествия, в мире, видео
Песчаная буря накрыла Дакоту: в США ураган поднял стену пыли в сотни метров – видео
11:40 14.05.2022 (обновлено: 11:43 14.05.2022)
Смотрите в видео кадры из Южной Дакоты, где более 45 тыс. человек остались без электричества из-за урагана
Больше всего, по данным местных СМИ, пострадал город Су-Фолс, который накрыла мощная пыльная буря. Стихия сносила крыши домов, валила деревья.